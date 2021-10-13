Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor? Asrın hastanesi nerede? Oyuncuları ve karakterleri kimler?

Cansu Dere, Melisa Sezen ve Caner Cindoruk'un efsane oyunculuk sergiledikleri Sadakatsiz her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgi ile takip ediliyor. Dizinin 34. yeni bölümü bugün saat 20:00'da başladı. Diziyi izleyenler çekimlerin yapıldığı yerleri araştırmaya başladı. Özellikle Asya'nın evi, çalıştığı hastane merak konusu oldu. Peki Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor? Asrın hastanesi nerede? Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte fenomen dizi Sadakatsiz hakkında merak edilen soruların cevapları...
SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ HASTANEDE?
Sadakatsiz dizisinin bazı çekimleri Asrın Hastanesi'nde çekiliyor. Dizide Asya Asrın Hastanesinde çalışmaktadır. Dizinin çekimleri tamamen Tekirdağ'ın Süleyman Paşa ilçesinde gerçekleştiriliyor.
ASRIN HASTANESİ NEREDE?
Asrın Hastanesi gerçekte bulunmuyor. Senaryosu gereği Özel Asrın Hastanesi Sadakatsiz dizisi için dizayn edilmiş bir mekandır. Özel bir hastanenin adı gizlenerek Asrın Hastanesi olarak dizide yer alıyor.
DİZİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!
Cansu Dere
Asya Arslan
Otuzlu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış çok başarılı bir doçent doktor. İzmir'de doğmuş büyümüş. Erken yaşta annesi ve babasını şaibeli bir trafik kazasında kaybetmiş... Henüz doktorluğa yeni adım atmışken tanıştığı Volkan'a çok aşık olmuş ve kariyer yolu yurt dışına dahi uzanabilecekken, o Volkan'ın memleketi Tekirdağ'a yerleşerek, mutlu ailesini kurmuş. Etrafındaki herkesin Volkan'la bir bağı var. Hayatındaki yalnızlığından dolayı Volkan'a ait her şeyi "kendisinin" diye benimsemiş. Dışarıdan her ne kadar soğuk ve egolu gözükse de kendi içinde sıcacık bir enerjisi var. Aşırı derecede titiz, oğluna ve işine son derece bağlı, ailesine sadık. Çoğu zaman kuralcı ve baskın. Kendisine dürüst olunduğunda fazlasıyla bağışlayıcı. Fakat yalana tahammülü yok. Hayattaki en değerli varlığı oğlu Ali; her şeyi göze alabilir ama ondan ayrılamaz.
Gözde Seda Altuner
Gönül Güçlü
Kırklı yaşlarının ortasında. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Tekirdağ'da tanınan bir aileden geliyor. Erken yaşta Haluk ile evlenmiş ve bu evlilikten kızı Derin ile oğlu Demir dünyaya gelmiş. Cemiyette saygın bir kadın. Zengin görünmekten kaçınmıyor. Kimi zaman iyi bir anne; kimi zaman ise çocuklarına, kendi yapamadıklarının misyonunu yüklemekte. Özellikle Derin'in hem kendini geliştirmesi hem de evlenip iyi, dışarıdan bakanların gıpta edecekleri saygın bir evlilik gerçekleştirmesi konusunda fazlasıyla hassas.