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    • Magazin
    • 13.10.2021 21:32
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    • 13.10.2021 21:54
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    Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor? Asrın hastanesi nerede? Oyuncuları ve karakterleri kimler?

    Kanal D'nin beğenilen dizisi Sadakatsiz bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda. Diziyi izleyenler çekimleri gerçekleştirilen mekanların nerede olduğunu merak ediyor. Günün en çok araştırılan soruları Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor? Asrın hastanesi nerede? Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları ve karakterleri kimler? şeklinde oldu. Bizler de diziye dair tüm bilgilere haberimizde yer verdik. İşte reyting rekortmeni dizi hakkında araştırılanlar...

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?

    Cansu Dere, Melisa Sezen ve Caner Cindoruk'un efsane oyunculuk sergiledikleri Sadakatsiz her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgi ile takip ediliyor. Dizinin 34. yeni bölümü bugün saat 20:00'da başladı. Diziyi izleyenler çekimlerin yapıldığı yerleri araştırmaya başladı. Özellikle Asya'nın evi, çalıştığı hastane merak konusu oldu. Peki Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor? Asrın hastanesi nerede? Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte fenomen dizi Sadakatsiz hakkında merak edilen soruların cevapları...

    SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ HASTANEDE?

    Sadakatsiz dizisinin bazı çekimleri Asrın Hastanesi'nde çekiliyor. Dizide Asya Asrın Hastanesinde çalışmaktadır. Dizinin çekimleri tamamen Tekirdağ'ın Süleyman Paşa ilçesinde gerçekleştiriliyor.

    ASRIN HASTANESİ NEREDE?

    Asrın Hastanesi gerçekte bulunmuyor. Senaryosu gereği Özel Asrın Hastanesi Sadakatsiz dizisi için dizayn edilmiş bir mekandır. Özel bir hastanenin adı gizlenerek Asrın Hastanesi olarak dizide yer alıyor.

    DİZİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!

    Cansu Dere

    Asya Arslan

    Otuzlu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış çok başarılı bir doçent doktor. İzmir'de doğmuş büyümüş. Erken yaşta annesi ve babasını şaibeli bir trafik kazasında kaybetmiş... Henüz doktorluğa yeni adım atmışken tanıştığı Volkan'a çok aşık olmuş ve kariyer yolu yurt dışına dahi uzanabilecekken, o Volkan'ın memleketi Tekirdağ'a yerleşerek, mutlu ailesini kurmuş. Etrafındaki herkesin Volkan'la bir bağı var. Hayatındaki yalnızlığından dolayı Volkan'a ait her şeyi "kendisinin" diye benimsemiş. Dışarıdan her ne kadar soğuk ve egolu gözükse de kendi içinde sıcacık bir enerjisi var. Aşırı derecede titiz, oğluna ve işine son derece bağlı, ailesine sadık. Çoğu zaman kuralcı ve baskın. Kendisine dürüst olunduğunda fazlasıyla bağışlayıcı. Fakat yalana tahammülü yok. Hayattaki en değerli varlığı oğlu Ali; her şeyi göze alabilir ama ondan ayrılamaz.

    Gözde Seda Altuner

    Gönül Güçlü

    Kırklı yaşlarının ortasında. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Tekirdağ'da tanınan bir aileden geliyor. Erken yaşta Haluk ile evlenmiş ve bu evlilikten kızı Derin ile oğlu Demir dünyaya gelmiş. Cemiyette saygın bir kadın. Zengin görünmekten kaçınmıyor. Kimi zaman iyi bir anne; kimi zaman ise çocuklarına, kendi yapamadıklarının misyonunu yüklemekte. Özellikle Derin'in hem kendini geliştirmesi hem de evlenip iyi, dışarıdan bakanların gıpta edecekleri saygın bir evlilik gerçekleştirmesi konusunda fazlasıyla hassas.

        Nazlı Bulum

        Nil Tetik

        Yirmili yaşlarının ortalarında. Annesi onu dünyaya getirirken vefat etmiş. Babası görevdeyken babaannesiyle beraber yaşamış. Babası bir görev sırasında şehit olmuş, çok geçmeden babaannesi de vefat etmiş ve bu hayatta tek başına kalmış. Aynı Asya gibi. Kendi doğum günü, annesinin ölüm yıl dönümü olduğu için, hiç doğum günü kutlanmamış, hiç doğum günü hediyesi almamış, yaralı bir çocuk. Nil'in en güçlü tarafı, yaralı insanları iyileştirmek için çabalaması. Babasına, annesinin yokluğunu aratmamak için çabalayan küçük Nil, büyüdüğünde de yaralı insanlardan etkilenip, onları iyi etmeye çabalayıp durmuş.

        Alp Akar

        Ali Arslan

        On bir yaşında. Asya ve Volkan'ın oğlu. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Çocuktan ziyade, kocaman bir adam. Hassas, düşünceli, neşeli. Annesini de babasını da çok seviyor ama babasıyla daha arkadaş gibi. Annesi doktor olduğu, zaman zaman nöbete kaldığı için, babasıyla daha sağlam bir ilişki kurmuş. Annesi ve babasının boşanmasından, arkadaşı Selen'in yaşadığı üzüntüleri yaşamaktan deli gibi korkuyor.

        Emir Tarık Tekin

        Selçuk Dağcı

        Yirmili yaşlarının ortasında. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Annesi onu tek başına dünyaya getirmiş ama aslında istenmeyen bir bebekmiş. Annesinin alkol problemi var. Devamlı olarak sarhoş bir anneyle yaşamak, mahalle tarafından dışlanmak, onun içine kapanmasına ve sosyal ilişkilerde başarısız olmasına sebep olmuş. Selçuk'un müzik yeteneği var fakat bu hayalini henüz küçükken kendi içine gömmüş. Dışarıdan ne kadar güçlü görünse de çok büyük bir özgüven sorununa sahip ve değersizlik kompleksi var. Öfkesini kontrol edemiyor. Nil'e çok aşık fakat bu aşk saplantı boyutunda ve sağlıksız.

        Caner Cindoruk

        Volkan Arslan

        Kırk yaşında. Malatya'da doğmuş, ailesiyle Tekirdağ'a göç etmiş. Seneler evvel babasını kaybetmiş ve annesiyle baş başa kalmış. Yetim büyümek, geçim sıkıntısı yaşamak onu hırslandırmış. İstanbul'un en iyi üniversitelerinden birinde, mimarlık bölümünde ailesinin çabaları ile okumuş. Bir gün yolu Asya ile kesişmiş ve bu kesişimden büyük bir aşk doğmuş. Asya'nın hamile kaldığını öğrenince, ondan ayrı bir hayat düşünemediği için ona evlenme teklifi etmiş ve Asya'yı memleketine, Tekirdağ'a getirmiş. Dışarıdan bakan kadınların parmakla gösterdiği harika bir eş, harika bir baba. Kendine güvenen, tatlı diliyle her yılanı deliğinden çıkarabilen, sempatik ve etrafındaki insanların hayran olduğu, saygı duydukları bir adam. Çalışkan ama çok disiplinli değil. Merhamet duygusu gelişmiş. Sevdiği insanların derdini dert edinen birisi. Oğlu Ali, bu hayattaki en kıymetlisi. Onun için yapamayacağı şey yok.

        Melis Sezen

        Derin Güçlü

        Yirmi dört yaşında. Tekirdağ'da doğmuş, büyümüş. Yurt dışında Moda Tasarımı'nı bitirmiş. Zaman zaman göklerde zaman zaman diplerde gezen birisi. Bir evin bir kızı olması, eski belediye başkanı şimdilerde güçlü bir iş adamı olan babasının civardaki herkes tarafından tanınması ve saygın bir aile olmaları, onun ruhunu sıkıştırıyor. Prenses gibi büyümüş. Erkek kardeşinden farklı olarak, ailesi Derin'in üzerine hep daha çok düşmüş. Ailesiyle mükemmel bir ilişkisi yok fakat varlıkları ona içten içe daima güven veriyor. Fazlasıyla sıcak, enerjik, açık sözlü, eğlenmeyi seven, kıpır kıpır bir kadın. Bir atölyesi var ve orada tasarım yapıp, fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıp, satışını yapıyor. İşi onun için sadece bir hobi.

        Özge Özder

        Derya Samanlı

        Kırk yaşında. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Genç yaşında anne ve babasının ayrılması üzerine, annesiyle yaşamaya başlamış fakat bu yaşam küçük yerde çıkan dedikodular, annesinin onu tıp Fakültesi'nde okutabilmek için geç saatlere kadar çalışması gibi sebeplerle oldukça zorlayıcı olmuş. Her ne kadar çapkın bir kadın izlenimi çizse de içten içe evlenmekten korkuyor. Sıcakkanlı bir enerjisi var. Boşboğazlık eden, eğlenceli, komik bir kadın. Kendi yaralarını saklamak ve üzerine düşünmemek için, burnunu devamlı başkalarının hayatlarına sokuyor. Çocukluk arkadaşları Volkan, Bahar ve Mert onun için çok kıymetli çünkü bu hayatta onlardan başka kimsesi yok.

        Haluk Güçlü

        Ellili yaşlarının sonlarında zengin bir iş adamı. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Uzun yıllar Tekirdağ'da belediye başkanlığı yapmış. Karısı Gönül'e, kızı Derin'e ve oğlu Demir'e düşkün. Saygınlığın ve gücün paradan geçtiğine inanan, sürekli daha çok kazanmaya çalışan birisi. Geleneklerine bağlı. Kızı ve oğlunun, aile işlerini ve soyadını sürdüreceklerine inanıyor.

        Bahar Gelik

        Otuzlu yaşlarının sonlarında. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Kız meslek lisesi mezunu, el işi konusunda becerikli. Üniversitede, Ev Ekonomisi bölümünü bitirmiş. Çocukluk yıllarında sevdalandığı Mert'le evlenmek onu dünyanın en mutlu insanı yapmış. Bahar ve Mert, evlendikten birkaç sene sonra çocuk sahibi olmak istemişler fakat çocukları olmuyor. Hem çocukluk arkadaşı hem de komşuları olan Volkan'ın, karısı Asya ve oğulları Ali ile öyle güzel bir yuvası var ki, Bahar o aileye gıpta ediyor. Fakat Mert'in Asya'yı fazla övdüğü zamanlarda bu "gıpta" duygusu, salt bir kıskançlığa dönüşüyor. Volkan'a karşı fazlasıyla dost fakat onun dışında daha çok kendi çıkarlarını gözeten birisi.
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        Haberler Magazin Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor? Asrın hastanesi nerede? Oyuncuları ve karakterleri kimler?
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