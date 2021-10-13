Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor? Asrın hastanesi nerede? Oyuncuları ve karakterleri kimler?

Melis Sezen

Derin Güçlü

Yirmi dört yaşında. Tekirdağ'da doğmuş, büyümüş. Yurt dışında Moda Tasarımı'nı bitirmiş. Zaman zaman göklerde zaman zaman diplerde gezen birisi. Bir evin bir kızı olması, eski belediye başkanı şimdilerde güçlü bir iş adamı olan babasının civardaki herkes tarafından tanınması ve saygın bir aile olmaları, onun ruhunu sıkıştırıyor. Prenses gibi büyümüş. Erkek kardeşinden farklı olarak, ailesi Derin'in üzerine hep daha çok düşmüş. Ailesiyle mükemmel bir ilişkisi yok fakat varlıkları ona içten içe daima güven veriyor. Fazlasıyla sıcak, enerjik, açık sözlü, eğlenmeyi seven, kıpır kıpır bir kadın. Bir atölyesi var ve orada tasarım yapıp, fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıp, satışını yapıyor. İşi onun için sadece bir hobi.

Özge Özder

Derya Samanlı

Kırk yaşında. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Genç yaşında anne ve babasının ayrılması üzerine, annesiyle yaşamaya başlamış fakat bu yaşam küçük yerde çıkan dedikodular, annesinin onu tıp Fakültesi'nde okutabilmek için geç saatlere kadar çalışması gibi sebeplerle oldukça zorlayıcı olmuş. Her ne kadar çapkın bir kadın izlenimi çizse de içten içe evlenmekten korkuyor. Sıcakkanlı bir enerjisi var. Boşboğazlık eden, eğlenceli, komik bir kadın. Kendi yaralarını saklamak ve üzerine düşünmemek için, burnunu devamlı başkalarının hayatlarına sokuyor. Çocukluk arkadaşları Volkan, Bahar ve Mert onun için çok kıymetli çünkü bu hayatta onlardan başka kimsesi yok.

Haluk Güçlü

Ellili yaşlarının sonlarında zengin bir iş adamı. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Uzun yıllar Tekirdağ'da belediye başkanlığı yapmış. Karısı Gönül'e, kızı Derin'e ve oğlu Demir'e düşkün. Saygınlığın ve gücün paradan geçtiğine inanan, sürekli daha çok kazanmaya çalışan birisi. Geleneklerine bağlı. Kızı ve oğlunun, aile işlerini ve soyadını sürdüreceklerine inanıyor.

Bahar Gelik

Otuzlu yaşlarının sonlarında. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Kız meslek lisesi mezunu, el işi konusunda becerikli. Üniversitede, Ev Ekonomisi bölümünü bitirmiş. Çocukluk yıllarında sevdalandığı Mert'le evlenmek onu dünyanın en mutlu insanı yapmış. Bahar ve Mert, evlendikten birkaç sene sonra çocuk sahibi olmak istemişler fakat çocukları olmuyor. Hem çocukluk arkadaşı hem de komşuları olan Volkan'ın, karısı Asya ve oğulları Ali ile öyle güzel bir yuvası var ki, Bahar o aileye gıpta ediyor. Fakat Mert'in Asya'yı fazla övdüğü zamanlarda bu "gıpta" duygusu, salt bir kıskançlığa dönüşüyor. Volkan'a karşı fazlasıyla dost fakat onun dışında daha çok kendi çıkarlarını gözeten birisi.