İranlı şarkıcı Seyed Yashar Tavakolian: Türkçe albüm yapabilirim

Zaman zaman Türkiye'deki Rap müziğiyle de ilgilenen Seyed Yashar Tavakolian, "Teklif gelirse Türkiye'de de Türkçe Rap albümü çıkarmayı düşünebilirim." diyerek yapımcılara yeşil ışık yaktı. Türkiye'nin birçok şehrini gezen ve en çok İstanbul'a hayran kaldığını sürekli söyleyen Tavakolian bir Türkiye aşığı olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Türk lezzetlerini İran lezzetlerine yakın bulduğunu söyleyen Tavakolian, özellikle mırranın kendilerinden esinlenilerek yapıldığını söylemeden geçmiyor. Türkçe'yi 3 yıl gibi kısa bir sürede anadili gibi konuşan İranlı müzisyen Tavakolian, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Fransızca'yı da ana dili gibi konuşuyor.

Gezdiği onca ülke içinde en sıcak karşılamayı Türk insanından gördüğünü ifade eden Seyed Yashar Tavakolian bu sıcaklığı her ortamda gördüğünü dile getirirken "Türkiye'nin sanat yapmak için önemli bir merkez olduğunu düşünüyorum. Özellikle İstanbul, tarihi ve doğal güzelliği ile zaten bu konuda tartışmasız bir numaralı şehir." ifadeleri ile açıklamalarına son verdi.