Aniden tongaya düşürdü! Camdaki Kız 16. bölüm fragmanı: Muzo ve Hayri iflahını okuyacak!

Dün akşam izleyicisiyle buluşan Camdaki Kız dizisi dün akşam saat 20.00'de 15. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Son bölümde Cana'nın ihanetine uğrayan Alp, sessizliğe bürünerek Cana'ya boşanma davası açtı. Cana, Sedat'ı da alarak Alp'in karşısına geçip ihaneti inkar etmenin yollarını denedi. Alp, aldatıldığını öğrenir öğrenmez Cana'ya boşanma davası açtı. Boşanma haberini alan Cana, Alp'i ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Cana'nın en büyük korkusu ise çocuklarının velayetinin kendisine verilmeyeceği oldu. Final sahnesinin ardından Camdaki Kız 16. bölüm fragmanı için bekleyiş arşa çıktı.

CANA'DAN GELEN TELEFON

Nalan ve Sedat erteledikleri balaylarında güzel vakit geçiriyorken Cana'dan gelen telefon Sedat'ın endişelenmesine sebep olur ve Nalan'ın bileğini burkması bahanesi ile İstanbul'a geri dönerler. Feride, Nalan ve Sedat'ın yakınlaşmalarından memnundur.

Hayri Sedat'ın Nalan'ı aldatmasını hazmedemezken, Billur Hayri'den hoşlanmıştır. Levent'in ablasının konağa ziyareti Rafet ve Levent arasındaki gerilimi artırır ve Selen altından kalkamayacağı bir yalan söylemek durumunda kalır. Bu sırada Alp'in ise ortalığı karıştıracak planları vardır.