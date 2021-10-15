Aniden tongaya düşürdü! Camdaki Kız 16. bölüm fragmanı: Muzo ve Hayri iflahını okuyacak!

Dün akşam izleyicisiyle buluşan Camdaki Kız dizisi dün akşam saat 20.00'de 15. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Son bölümde Cana'nın ihanetine uğrayan Alp, sessizliğe bürünerek Cana'ya boşanma davası açtı. Cana, Sedat'ı da alarak Alp'in karşısına geçip ihaneti inkar etmenin yollarını denedi. Alp, aldatıldığını öğrenir öğrenmez Cana'ya boşanma davası açtı. Boşanma haberini alan Cana, Alp'i ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Cana'nın en büyük korkusu ise çocuklarının velayetinin kendisine verilmeyeceği oldu. Final sahnesinin ardından Camdaki Kız 16. bölüm fragmanı için bekleyiş arşa çıktı.
CANA'DAN GELEN TELEFON
Nalan ve Sedat erteledikleri balaylarında güzel vakit geçiriyorken Cana'dan gelen telefon Sedat'ın endişelenmesine sebep olur ve Nalan'ın bileğini burkması bahanesi ile İstanbul'a geri dönerler. Feride, Nalan ve Sedat'ın yakınlaşmalarından memnundur.
Hayri Sedat'ın Nalan'ı aldatmasını hazmedemezken, Billur Hayri'den hoşlanmıştır. Levent'in ablasının konağa ziyareti Rafet ve Levent arasındaki gerilimi artırır ve Selen altından kalkamayacağı bir yalan söylemek durumunda kalır. Bu sırada Alp'in ise ortalığı karıştıracak planları vardır.
ALP, CANA VE SEDAT'IN İHANETİNİ FERİDE'YE İTİRAF EDECEK Mİ?
Alp, Cana'nın kendisine yaptığı şantaj sonrası soluğu Feride'nin kapısında alıyor. Sedat ve Nalan'ın da orada olmasıyla büyük gerilim yaşanıyor. Alp'i kapıda gören Sedat, büyük bir korku yaşıyor. Cana, Alp'i alt edeceğini düşünürken Alp, yaşadığı ihaneti Feride ve herkese itiraf mı edecek?
Sedat, Nalan'a ısrarla baba olmak istediğini söyleyince gerçek ortaya çıkıyor. Selen'in bebek müjdesinin ardından kıskançlık yaşayan Sedat, bir an evvel baba olmak istiyor. Nalan'la konuşmasında Selen'i kıskanarak çocuk istediğini belli eden Sedat, Nalan'ı oldukça şaşırtır. Peki Sedat, baba olmak için Nalan'ı zorlayacak mı?
MUZO VE HAYRİ'NİN KARŞILAŞMASI TEHLİKEYE NEDEN OLACAK MI?
Muzo, evde sıkılınca gece yürüyüşüne çıkıyor. Hayri'nin kendisini çağırmasıyla yanına oturan Muzo, sohbet ediyor. Hayri ise üstü kapalı olarak Sedat'a olan öfkesini ve Nalan'a karşı duyduğu vicdan azabını Muzo'ya anlatıyor. Muzo ve Hayri, tesadüfen de olsa tehlikeli bir sohbette tanışıyor.