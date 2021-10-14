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    • Magazin
    • 15.10.2021 09:08
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    • 15.10.2021 11:11
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    Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yolları ayrıldı çok korktukları nazar devreye girdi! Kerem bavulunu toplayıp gidiyor

    Birlikte rol aldıkları dizide tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, uzun süre inkar etmelerinin ardından sonunda aşklarını kabul etmişti. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin cephesinden haber var. Ailelerini de tanıştıran ikilinin Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceği iddia edilirken yolları ayırdıkları haber geldi. Kerem Bürsin, son anda gelen davet üzerine Kanarya Adaları'na gitme kararı aldı. İşte haberin detayları ve tüm merak edilenler...

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in korktuları başına geldi yollar ayrılıyor!

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in korktuları başına geldi yollar ayrılıyor! Bir mayo defilesi her şeyi yerle bir etti gitme kararı aldı... Birlikte rol almaya başladıkları ortaya çıktıktan sonra Türkiye'nin en yakıştırılan ikilisi olarak değerlendiriliyordu Hande Erçel ve Kerem Bürsin. O dönem Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'in adı yavaş yavaş Kerem Bürsin'le anılmaya başladığında da Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdı.

    Sonrasında aşklarını ilan eden Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yolları ayrılıyor.

    ABD'de yaşayan ailesini ziyaret etme planı yapan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, son anda gelen davet üzerine Kanarya Adaları'na gitme kararı aldı.

    Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, ABD'deki ailesini ziyaret etme hazırlığı yaparken İspanya'da düzenlenecek moda şovundan davet gelince Kanarya Adaları'na gitme kararı aldı.

        KEREM BÜRSİN'İ DAVET ETTİLER

        Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Gran Canaria'nın turizm imajını güçlendirmek için düzenlenen Gran Canaria Sweem Week mayo defilesine Türk aktör Kerem Bürsin katılacak.

        Gran Canaria adasının uluslararası imajını güçlendirmek için düzenlenen Gran Canaria Yüzme Haftası etkinliği 21-24 Ekim tarihleri arasında Maspalomas'taki (Gran Canaria) Expomeloneras salonunda gerçekleştirilecek.

        Etkinliğe davet edilen Bürsin, ABD planını başka zamana erteledi.

            Hande Erçel'in kısa süreliğine de olsa sevgilisinden ayrı kalacağı öğrenildi.

            NAZARDAN ÇOK KORKUYORLAR

            Uzun süredir aşk yaşayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in en büyük korkusu belli oldu.

            Çift, nazardan çok korkuyor. İkili, nazar boncuklu bilekliklerini bir an olsun bile çıkarmıyor.
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            Haberler Magazin Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yolları ayrıldı çok korktukları nazar devreye girdi! Kerem bavulunu toplayıp gidiyor
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