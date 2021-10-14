Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yolları ayrıldı çok korktukları nazar devreye girdi! Kerem bavulunu toplayıp gidiyor

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in korktuları başına geldi yollar ayrılıyor! Bir mayo defilesi her şeyi yerle bir etti gitme kararı aldı... Birlikte rol almaya başladıkları ortaya çıktıktan sonra Türkiye'nin en yakıştırılan ikilisi olarak değerlendiriliyordu Hande Erçel ve Kerem Bürsin. O dönem Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'in adı yavaş yavaş Kerem Bürsin'le anılmaya başladığında da Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdı.

Sonrasında aşklarını ilan eden Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yolları ayrılıyor.