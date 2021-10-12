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    • Magazin
    • 12.10.2021 11:06
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    • 12.10.2021 11:06
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    Hangisi Acun Ilıcalı hadi bulun bulabilirseniz! Herkesin gözlerini yuvalarından çıkaran görüntü Acun Ilıcalı ve o isim yan yana...

    TV 8'in sahibi, Survivor ile O Ses Türkiye'nin sunucusu Acun Ilıcalı'nın öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı görenler ayırt dahi edemedi... Sosyal medyayı pek aktif kullanmayan, daha çok yayınlarının reklamını yapmayı tercih eden Acun Ilıcalı bazı zamanlar özel hayatına dair paylaşımlar da yaparak herkesi şaşırtıyor. Şimdile Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı'nın yakın zamanda yaptığı bir paylaşımı olay yarattı. Acun Ilıcalı'nın bu halini görenler 'bunlardan hangisi Acun Ilıcalı?' diye yorumlar yaptı. İşte herkesin ağzını açık bırakan o kare.

    Hangisi Acun Ilıcalı hadi bulun bulabilirseniz!

    Hangisi Acun Ilıcalı hadi bulun bulabilirseniz! Herkesin gözlerini yuvalarından çıkaran görüntü Acun Ilıcalı ve o isim yan yana... Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı salladı. Sosyal medya hesaplarını genellikle yapımlarının reklamı için kullanan Acun Ilıcalı, nadir özel hayat paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Ancak gelin görün ki fotoğrafta bulunan 2 kişiden hangisinin Acun Ilıcalı olduğu sorusu sosyal medyada günü sorusu oldu.

    Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettirmeyi başarırken; bu paylaşımı resmen sosyal medyayı titretti. Milyonlarca hayranını eskiye, çok eskiye götüren Acun Ilıcalı; birçok kişiyi de bu anlamda şaşkına çevirip, ikilime soktu.

    Acun Ilıcalı'nın 2 gün önce yaptığı paylaşım şuanda sosyal medyayı resmen tir tir titretiyor. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, #tbt Eskilere dayanan dostluğun ispatı.

        Notunu düştüğü ve devamında yakın arkadaşı olan Turgay Ozaner'i etiketlediği gençlik fotoğrafıyla birlikte çok şaşırttı. Turgay Ozaner ve Acun Ilıcalı'nın karede tam net anlaşılmaması takipçilerin "Hangisi acun abi?", "Acun abi ne kadar değişmiş" şeklinde yorumlar yapmasına sebep oldu.

        Baklava dilimli kazak, beyaz atkı, kot pantolon vs. derken o zamanın modasına giden Acun Ilıcalı'nın hayranları resmen şaşıp kaldı.

        Söz konusu fotoğrafı Şeyma Subaşı'nın dahi bilmediği düşünülürken, paylaşım kısa süre içerisinde 100.000'den fazla beğeni 7 milyondan daha fazla erişim aldı. Acun Ilıcalı, insanları öyle bir ikilime soktu ki, gelen yorumlar da şu şekilde kendini gösterdi:

            - Hangisi acun acaba sağdaki gibi sanki

            - Hangisi acun acaba

            - Hangisi acun abi

            - Hangisi acun?

            O Ses Türkiye'nin başlamasıyla birlikte sosyal medyada çok daha fazla şekilde araştırılmakta olan Acun Ilıcalı, buna denk getirdiği fotoğrafıyla resmen Twitter'da adından söz ettirmeyi başardı.

            Gençlik fotoğrafıyla birlikte yüzbinlerce kişiyi gençlik yıllarına götüren Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımı, birkaç gün daha gündemde kalacak ve ses uyandıracak gibi duruyor.
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            Haberler Magazin Hangisi Acun Ilıcalı hadi bulun bulabilirseniz! Herkesin gözlerini yuvalarından çıkaran görüntü Acun Ilıcalı ve o isim yan yana...
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