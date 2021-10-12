Acun Ilıcalı aile fotoğrafını yayınladı torunu görenleri şaşkına çevirdi! Minik Begüm dedesinin birebir kopyası

Acun Ilıcalı aile fotoğrafını yayınladı torunu görenleri şaşkına çevirdi! Televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Kızları; Banu Ilıcalı, Leyla Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı, Melisa Ilıcalı ve torunu Begüm ile objektif karşısına geçen Ilıcalı, paylaşımının altına "Tam benlik bir gün" notunu ekledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Acun Ilıcalı'nın minik torunu Begüm ilgi odağı oldu. Dedesi Acun Ilıcalı ile benzerliği dikkat çeken Begüm için "Hık demiş burnundan düşmüş", "Dedesinin kopyası" yorumları yapıldı. İşte Acun Ilıcalı'nın minik torunu Begüm...