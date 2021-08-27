Tamer Karadağlı bakın kaç yaşındaymış! Duyanlar inanamadı Pınar Altuğ ile arasındaki fark ‘yok artık’ dedirtti
Tamer Karadağlı bakın kaç yaşındaymış! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Taş fırın Haluk' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ankara doğumlu olan ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapan hayranları "Tamer Karadağlı kaç yaşında" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken Karadağlı'nın yıllardır birlikte rol aldığı Pınar Altuğ ile arasındaki fark olay oldu. İşte başta Tamer Karadağlı olmak üzere ünlü isimlerin yaşlar...
27.08.2021 01:53
- Son Güncelleme: 27.08.2021 01:53