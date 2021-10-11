Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli, mesleği ne, kiminle evli? Aslı Hünel’in eşi kim, ne iş yapıyor?

Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Sanatçı kişiliğiyle bilinen Aslı Hünel, 'Aslı Hünel ile Mutfak Keyfi' adlı yemek programını sundu. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 'Bambaşka' isimli albümünde yer alan çalışmaları da kliplendirmeye devam ediyor.

ASLI HÜNEL'İN EŞİ KİM?

Savaş Yurtsever KOLUMAN otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak çalışıyor. 1975 doğumlu Yurtsever aynı zamanda iş insanı olarak biliniyor.

ASLI HÜNEL'İN ABİSİ SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

'Aynalı Tahir', 'Kaybolan Yıllar' ve 'Karagül' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hatırlanan Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel de magazin basınını takip edenlerin yakından bildiği bir isim. İşte, Saruhan Hünel'in biyografisi...

Tam adı Muharrem Saruhan Hünel olan oyuncu, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bağdat'tan Türkiye'ye göç eden Saruhan Hünel'in baba tarafı Arnavut, anne tarafı ise Arap kökenlidir.