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    • Magazin
    • 11.10.2021 08:07
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    • 11.10.2021 08:07
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    Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli, mesleği ne, kiminle evli? Aslı Hünel’in eşi kim, ne iş yapıyor?

    Magazine gündeminde sıkça adı geçen Aslı Hünel kimdir? Çeşitli programlarda konuk olan ismin hayatına dair bilgiler izleyiciler tarafındna merak edilerek araştırılıyor. Oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşi olan isim yakın zamanda babasını da kaybetmiş ve duygu dolu paylaşımıyla gündeme gelmişti. Özel hayatı merak edilen ünlüler arasında yer alan. Aslı Hünel kaç yaşında, nereli, mesleği ne, kiminle evli? Aslı Hünel’in eşi kim, ne iş yapıyor? İşte hakkında tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Aslı Hünel kimdir?

    Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli, mesleği ne, kiminle evli? Aslı Hünel'in eşi kim, ne iş yapıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel katıldığı programlarla, özel yaşamı ve sahne aldığı zamanlarda gündem konusu oluyor ve hayatı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

    ASLI HÜNEL KİMDİR?

    Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir.

    Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Sanatçı kişiliğiyle bilinen Aslı Hünel, 'Aslı Hünel ile Mutfak Keyfi' adlı yemek programını sundu. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 'Bambaşka' isimli albümünde yer alan çalışmaları da kliplendirmeye devam ediyor.

    ASLI HÜNEL'İN EŞİ KİM?

    Savaş Yurtsever KOLUMAN otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak çalışıyor. 1975 doğumlu Yurtsever aynı zamanda iş insanı olarak biliniyor.

    ASLI HÜNEL'İN ABİSİ SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

    'Aynalı Tahir', 'Kaybolan Yıllar' ve 'Karagül' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hatırlanan Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel de magazin basınını takip edenlerin yakından bildiği bir isim. İşte, Saruhan Hünel'in biyografisi...

    Tam adı Muharrem Saruhan Hünel olan oyuncu, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bağdat'tan Türkiye'ye göç eden Saruhan Hünel'in baba tarafı Arnavut, anne tarafı ise Arap kökenlidir.

        Kariyerine ilk olarak mankenlikle başlayan Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel şarkıcı, babası ise Türkiye dans şampiyonudur.

        Beyaz perdeye adımını 1993 yapımı 'Yasak Sokaklar' ile atan Saruhan Hünel, 'Ufukta Bir Ağaç' ve 'Somuncu Baba: Aşkın Sırrı' filmlerinde de rol aldı.

        1992'de 'Gündüzün Karanlığı'nda rol alarak dizilerde boy göstermeye başlayan Saruhan Hünel 'Tatlı Betüş', 'Aynalı Tahir', 'Kaybolan Yıllar', 'Serçe' ve 'Karagül' gibi pek çok dizinin kadrosunda yer aldı.
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        Haberler Magazin Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli, mesleği ne, kiminle evli? Aslı Hünel’in eşi kim, ne iş yapıyor?
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