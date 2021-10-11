Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli, mesleği ne, kiminle evli? Aslı Hünel'in eşi kim, ne iş yapıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel katıldığı programlarla, özel yaşamı ve sahne aldığı zamanlarda gündem konusu oluyor ve hayatı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
ASLI HÜNEL KİMDİR?
Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir.
Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Sanatçı kişiliğiyle bilinen Aslı Hünel, 'Aslı Hünel ile Mutfak Keyfi' adlı yemek programını sundu. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 'Bambaşka' isimli albümünde yer alan çalışmaları da kliplendirmeye devam ediyor.
ASLI HÜNEL'İN EŞİ KİM?
Savaş Yurtsever KOLUMAN otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak çalışıyor. 1975 doğumlu Yurtsever aynı zamanda iş insanı olarak biliniyor.
ASLI HÜNEL'İN ABİSİ SARUHAN HÜNEL KİMDİR?
'Aynalı Tahir', 'Kaybolan Yıllar' ve 'Karagül' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hatırlanan Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel de magazin basınını takip edenlerin yakından bildiği bir isim. İşte, Saruhan Hünel'in biyografisi...
Tam adı Muharrem Saruhan Hünel olan oyuncu, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bağdat'tan Türkiye'ye göç eden Saruhan Hünel'in baba tarafı Arnavut, anne tarafı ise Arap kökenlidir.