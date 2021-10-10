Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 10.10.2021 17:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.10.2021 17:19
    ABONE OL

    Teşkilat Mete Başkan neden yok, diziden ayrıldı mı? Yerine kim geldi? Teşkilat Mete Başkan son durum!

    Teşkilat dizisinin yeni bölümünde Mete Başkan'ı göremeyenler hemen internet arama motorlarında Teşkilat Mete Başkan neden yok, diziden ayrıldı mı? Yerine kim geldi? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Teşkilat dizisindeki Mete Başkan'ın son durumu merak ediliyor. Sevilen dizinin yeni sezonunda kadroda değişiklikler yapılmıştı. Peki Mete Başkan'a ne oldu? İşte Metin Başkan'ı canlandıran Mesut Akusta hakkında son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Teşkilat Mete Başkan neden yok, diziden ayrıldı mı?

    Teşkilat dizisinde Metin Başkan karakterine hayat veren Metin Akusta'nın son durumu yoğun olarak araştırılıyor. Ünlü oyuncu Mesut Akusta hakkında geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı açıklanmıştı. Dizide de Mete Başkan'ı canlandıran Akusta'yı göremeyenler son durumu merak etmeye başladı. Peki Teşkilat Mete Başkan neden yok, diziden ayrıldı mı? Yerine kim geldi? Metin Akusta'ya ne oldu? İşte Teşkilat Mete Başkan son durum!

    TEŞKİLAT 17. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Teşkilat dizisi 10 Ekim Pazar günü saat 20:00'da 17. yeni bölümüyle TRT1 ekranlarında olacak.

    TEŞKİLAT METE BAŞKAN NEDEN YOK, DİZİDEN AYRILDI MI?

    Her Pazar TRT1 ekranlarında yeni bölümü yayımlanan Teşkilat dizisinin 17. bölümü bu akşam saat 20:00'da ekrana gelecek. Fenomen dzide MİT ekibinin başındaki Mete Başkan'ı oynayan usta oyuncu Mesut Akusta, dizinin yeni sezonunda olmaması hayranlarının dikkatini çekti. Sağlık sorunuyla boğuştuğu bilen Akusta'nın diziden ayrılıp ayrılmadığı yerine kimin geldiği merak ediliyor.

    METİN AKUSTA'YA NE OLDU?

    Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Mesut Akusta, geçtiğimz yaz beyin kanaması geçirmişti. Sağlığına kavuştuktan sonra evinde dinlenmeye çekilen Akusta, şimdilik dizide yer almayacak. Ancak sondaki bölümlerde geri gelecek.

    YERİNE KİM GELECEK?

    Akusta'nın diziye ara vermesiyle yerine gelecek yeni başkanın kim olacağı merak konusu oldu. Teşkilat'ın oyuncu kadrosuna yeni sezonda ünlü isimler de katıldı. Hakan Boyav ve Gürkan Uygun'dan sonra Turgut Tunçalp de diziye katılan oyunculardan oldu.

    Uzun süre EDHO'da rol alan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp, Teşkilat dizisinde Halit Başkan karakterini canlandıracak. Halit Başkan, MİT'in özel ekibinin başına geçecek.

    Dizide Mete Başkan'ı canlandıran usta oyuncu Mesut Akusta geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçirmiş ve hastanede tedavi görmüştü.

    TURGUT TUNÇALP KİMDİR?

    Turgut Tunçalp 1976 yılında Adapazarı Sakarya'da doğan Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur.

    Oyuncu, Kanal D için çekilen Merhamet dizisinde Moskof Recep adlı alkolik ve para düşkünü bir baba karakteriyle tanınmaktadır.

    Oyuncu 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde Selçuklu komutanı olan "Afşin bey" karakterini canlandırmıştır.

    2017 yılında Çukur dizisinde Kasım Helvacı karakterini canlandırmıştır.

    2019 yılında dahil olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Haşmet Façalı karakterini canlandırmıştır.

    Turgut Tunçalp, son olarak Teşkilat dizisine dahil oldu.

    MESUT AKUSTA KİMDİR?

    Mesut Akusta 22 Şubat 1964'da Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.

    MESUT AKUSTA YER ALDIĞI PROJELER

    2018: Börü- İrfan Aladağ

    2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Natocu Ekrem

    2017: Ölene kadar- Tekin Zerdan

    2017: Yıldızlar Şahidim- Fikret

    2016: Köroğlu- Bolu Beyi

    2013: Karagül- Kendal Şamverdi

    2011: Ay Tutulması- Şevket

    2009: Ezel

    2009: Umut- Turan Bey

    2009: Kurtlar Vadisi Pusu- Ünsal Kemal Alnıaçık

    2008: İpsiz Recep- Şerif

    2007: Sessiz Fırtına

    2006: Karagümrük Yanıyor- Gafur

    2004: Çocuklar Ne Olacak- Oktay

    2003: Kurşun Yarası- Rıza

    2001: Benimle Evlenir Misin?

    2001: Güz Gülleri

    1999: Herşey Çok Güzel Olacak- Resepsiyonist

    1998: Affet Bizi Hocam

    1998: Deli Yürek- Burhan

    1993: Son Söz Sevginin
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sevgilisinin satırla darbettiği kadından pes dedirten istek
    Haberler Magazin Teşkilat Mete Başkan neden yok, diziden ayrıldı mı? Yerine kim geldi? Teşkilat Mete Başkan son durum!
        SON DAKİKA