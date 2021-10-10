Teşkilat Mete Başkan neden yok, diziden ayrıldı mı? Yerine kim geldi? Teşkilat Mete Başkan son durum!

TEŞKİLAT METE BAŞKAN NEDEN YOK, DİZİDEN AYRILDI MI?

Her Pazar TRT1 ekranlarında yeni bölümü yayımlanan Teşkilat dizisinin 17. bölümü bu akşam saat 20:00'da ekrana gelecek. Fenomen dzide MİT ekibinin başındaki Mete Başkan'ı oynayan usta oyuncu Mesut Akusta, dizinin yeni sezonunda olmaması hayranlarının dikkatini çekti. Sağlık sorunuyla boğuştuğu bilen Akusta'nın diziden ayrılıp ayrılmadığı yerine kimin geldiği merak ediliyor.

METİN AKUSTA'YA NE OLDU?

Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Mesut Akusta, geçtiğimz yaz beyin kanaması geçirmişti. Sağlığına kavuştuktan sonra evinde dinlenmeye çekilen Akusta, şimdilik dizide yer almayacak. Ancak sondaki bölümlerde geri gelecek.

YERİNE KİM GELECEK?

Akusta'nın diziye ara vermesiyle yerine gelecek yeni başkanın kim olacağı merak konusu oldu. Teşkilat'ın oyuncu kadrosuna yeni sezonda ünlü isimler de katıldı. Hakan Boyav ve Gürkan Uygun'dan sonra Turgut Tunçalp de diziye katılan oyunculardan oldu.

Uzun süre EDHO'da rol alan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp, Teşkilat dizisinde Halit Başkan karakterini canlandıracak. Halit Başkan, MİT'in özel ekibinin başına geçecek.

Dizide Mete Başkan'ı canlandıran usta oyuncu Mesut Akusta geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçirmiş ve hastanede tedavi görmüştü.