Teşkilat Mete Başkan neden yok, diziden ayrıldı mı? Yerine kim geldi? Teşkilat Mete Başkan son durum!

Teşkilat dizisinde Metin Başkan karakterine hayat veren Metin Akusta'nın son durumu yoğun olarak araştırılıyor. Ünlü oyuncu Mesut Akusta hakkında geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı açıklanmıştı. Dizide de Mete Başkan'ı canlandıran Akusta'yı göremeyenler son durumu merak etmeye başladı. Peki Teşkilat Mete Başkan neden yok, diziden ayrıldı mı? Yerine kim geldi? Metin Akusta'ya ne oldu? İşte Teşkilat Mete Başkan son durum!
TEŞKİLAT 17. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Teşkilat dizisi 10 Ekim Pazar günü saat 20:00'da 17. yeni bölümüyle TRT1 ekranlarında olacak.
TEŞKİLAT METE BAŞKAN NEDEN YOK, DİZİDEN AYRILDI MI?
Her Pazar TRT1 ekranlarında yeni bölümü yayımlanan Teşkilat dizisinin 17. bölümü bu akşam saat 20:00'da ekrana gelecek. Fenomen dzide MİT ekibinin başındaki Mete Başkan'ı oynayan usta oyuncu Mesut Akusta, dizinin yeni sezonunda olmaması hayranlarının dikkatini çekti. Sağlık sorunuyla boğuştuğu bilen Akusta'nın diziden ayrılıp ayrılmadığı yerine kimin geldiği merak ediliyor.
METİN AKUSTA'YA NE OLDU?
Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Mesut Akusta, geçtiğimz yaz beyin kanaması geçirmişti. Sağlığına kavuştuktan sonra evinde dinlenmeye çekilen Akusta, şimdilik dizide yer almayacak. Ancak sondaki bölümlerde geri gelecek.
YERİNE KİM GELECEK?
Akusta'nın diziye ara vermesiyle yerine gelecek yeni başkanın kim olacağı merak konusu oldu. Teşkilat'ın oyuncu kadrosuna yeni sezonda ünlü isimler de katıldı. Hakan Boyav ve Gürkan Uygun'dan sonra Turgut Tunçalp de diziye katılan oyunculardan oldu.
Uzun süre EDHO'da rol alan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp, Teşkilat dizisinde Halit Başkan karakterini canlandıracak. Halit Başkan, MİT'in özel ekibinin başına geçecek.
Dizide Mete Başkan'ı canlandıran usta oyuncu Mesut Akusta geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçirmiş ve hastanede tedavi görmüştü.
TURGUT TUNÇALP KİMDİR?
Turgut Tunçalp 1976 yılında Adapazarı Sakarya'da doğan Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur.
Oyuncu, Kanal D için çekilen Merhamet dizisinde Moskof Recep adlı alkolik ve para düşkünü bir baba karakteriyle tanınmaktadır.
Oyuncu 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde Selçuklu komutanı olan "Afşin bey" karakterini canlandırmıştır.
2017 yılında Çukur dizisinde Kasım Helvacı karakterini canlandırmıştır.
2019 yılında dahil olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Haşmet Façalı karakterini canlandırmıştır.
Turgut Tunçalp, son olarak Teşkilat dizisine dahil oldu.
MESUT AKUSTA KİMDİR?
Mesut Akusta 22 Şubat 1964'da Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.
MESUT AKUSTA YER ALDIĞI PROJELER
2018: Börü- İrfan Aladağ
2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Natocu Ekrem
2017: Ölene kadar- Tekin Zerdan
2017: Yıldızlar Şahidim- Fikret
2016: Köroğlu- Bolu Beyi
2013: Karagül- Kendal Şamverdi
2011: Ay Tutulması- Şevket
2009: Ezel
2009: Umut- Turan Bey
2009: Kurtlar Vadisi Pusu- Ünsal Kemal Alnıaçık
2008: İpsiz Recep- Şerif
2007: Sessiz Fırtına
2006: Karagümrük Yanıyor- Gafur
2004: Çocuklar Ne Olacak- Oktay
2003: Kurşun Yarası- Rıza
2001: Benimle Evlenir Misin?
2001: Güz Gülleri
1999: Herşey Çok Güzel Olacak- Resepsiyonist
1998: Affet Bizi Hocam
1998: Deli Yürek- Burhan
1993: Son Söz Sevginin