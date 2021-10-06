Ünlü oyuncu Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal'ın yasak aşkının belgesi fotoğraflar ortaya çıktı! İşte ihanet kareleri

Oyuncu Burak Sergen'in başı dertten bir türlü kurtulmuyor. Geçen nisan ayında koronaya yakalanan oyuncu, hastaneye kaldırılmış, solunum güçlüğü çektiği için de entübe edilmişti.
MAYIS AYINDA TABURCU OLUP NİKAH MASASINA OTURDU
Yoğun bakımda 45 gün ölüm kalım mücadelesi veren oyuncu, mayıs ayında taburcu olur olmaz, hemen nikah masasına oturmuştu.
Oyuncu, hayatını kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile birleştirmişti.
EL ELE AVM'YE GİTTİLER
Ancak Sergen'in evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Çünkü oyuncunun eşi Nihan Ünsal'ın bir süredir yasak ilişki yaşadığı ortaya çıktı.