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    • Magazin
    • 07.10.2021 11:49
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    • 07.10.2021 11:49
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    Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı: Güvendiği dağlara karlar yağacak! Ocağına incir ağacı dikiyor!

    Ocağına incir ağacı dikiyor! Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanında Safiye'nin güvendiği dağlara karlar yağacak. İç acıtan sahneleriyle yine milyonları ekranlara kilitleyen Masumlar Apartmanı'nda Gülben ve Esat'ın evlilik kararı heyecan yarattı. Ailenin ilk başta gelip Gülben'i istemesiyle heyecan doruklara çıkarken Han'ın evine geri dönmüş olması gülümseten sahneler arasında yer aldı. Rüya ise Han'la karşılaştıklarında Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulundu. Duygu yüklü bölüm sonrası henüz yayınlanmayan Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı için geri sayım başladı.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Duygu yüklü sahneleriyle her salı milyonları ekranları başında ağırlayan Masumlar Apartmanı'nda Gülben ve Esat'ın evlenmesi mutlu anların yaşanmasına neden oldu. İsteme sahnesiyle başlayan her şey bir anda tersine döndü. Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşadı hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düştü. Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretti. Öte yandan aile Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başladı. Bölümden sonra Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor.

    TATLI TELAŞ

    Aile, Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlar. Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretir.

    Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.

    Rüya ise Han'la karşılaştıklarında Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulunur.

        Han'ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya'ya bakışını değiştirir. Sonunda isteme günü gelir çatar. Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.

        Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar. Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir.

        Sonunda Han'a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez. Neriman'ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır.

            Bir yandan da Han ve Anıl'a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder. Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar.

            Han'ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.
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            Haberler Magazin Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı: Güvendiği dağlara karlar yağacak! Ocağına incir ağacı dikiyor!
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