Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı: Güvendiği dağlara karlar yağacak! Ocağına incir ağacı dikiyor!

Duygu yüklü sahneleriyle her salı milyonları ekranları başında ağırlayan Masumlar Apartmanı'nda Gülben ve Esat'ın evlenmesi mutlu anların yaşanmasına neden oldu. İsteme sahnesiyle başlayan her şey bir anda tersine döndü. Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşadı hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düştü. Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretti. Öte yandan aile Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başladı. Bölümden sonra Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor.

TATLI TELAŞ

Aile, Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlar. Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretir.