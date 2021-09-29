Camdaki Kız'a Masumlar Apartmanı'ndan uça uça gitti Nalan'a kuma olacak! Hayri'nin eşi Türkan kim olacak ifşalandı... Kanal D ekranlarında 2. sezonuyla izleyiciyle buluşan Camdaki Kız, sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Nalan ve Sedat'ın evlilikleri üzerinden yürüyen Camdaki Kız'ın geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde, senaryonun gidişatına göre Nalan'ın yasak aşkı olacak olan Hayri karakterini canlandıran ismin Cihangir Ceyhan olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de Hayri'nin eşinin kim olacağı netliğe kavuştu. İşte detaylar...
2. sezonla ekran macerasına devam eden Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle fırtınalar estiriyor. Nalan'ın beyaz atlı prensi Hayri'nin gelişiyle tüm senaryo değişiyor. Üstüne Hayri'nin köyde yolunu gözleyen karısı Türkan ve kızlarının da gelişiyle ortalık karışıyor.
"Nalan'ın başımın üstünde yeri var" diyen Türkan, tüm atmosferi değiştiriyor. Masumlar Apartmanı'ndan Camdaki Kız'a transfer olan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah bombanın pimini çekip seyircinin kucağına atıyor.