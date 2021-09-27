Bir Başka Güzel Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli? 1 Başka Güzel Tanya boyu kaç, İnstagram hesabı ne?

1 BAŞKA GÜZEL TANYA BOYU KAÇ, BEDENİ NE?

Güzel yarışmacı Tanya'nın boyu 1.70 cm, bedeni ise 38'dir.

Tanya Instagram hesabı: tanya.bbguzel

BİR BAŞKA GÜZEL YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

12 tane yarışmacının yer aldığı 1 Başka Güzel yarışma programında, yarışmacılar iki gruba ayrılmıştır. Gruplar hem kendi içerisinde hem de karşı takım ile yarışacaktır.

Başka Güzel yarışmasının ilk grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri şu şekildedir: Elmas, Dilşah, Kardelen, Tanya, Melika ve Aisha.

Başka Güzel yarışmasının 2. grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri şu şekildedir: Zahra, Ebrar, Nur, Büşra, Ece ve Gaye.