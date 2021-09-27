Bir Başka Güzel yarışmasında birincilik mücadelesi veren 12 güzel arasında bulunan Tanya isimli yarışmacı izleyicilerin bir hayli dikkatini çekti. Hafta içi her gün yayınlanan programda Tanya'yı görenler internet arama motorlarında Bir Başka Güzel Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli? 1 Başka Güzel Tanya boyu kaç, İnstagram hesabı ne? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte gndüz kuşağının ilgiyle takip edilen programının yarışmacıları hakkında merak edilenler...
BİR BAŞKA GÜZEL TANYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
18 yaşındaki Tanya İstanbul Fatih doğumludur. Genç yarışmacının annesi Ukraynalı, babası ise Türktür.
1 BAŞKA GÜZEL TANYA BOYU KAÇ, BEDENİ NE?
Güzel yarışmacı Tanya'nın boyu 1.70 cm, bedeni ise 38'dir.
Tanya Instagram hesabı: tanya.bbguzel
BİR BAŞKA GÜZEL YARIŞMACILARI KİMLERDİR?
12 tane yarışmacının yer aldığı 1 Başka Güzel yarışma programında, yarışmacılar iki gruba ayrılmıştır. Gruplar hem kendi içerisinde hem de karşı takım ile yarışacaktır.
Başka Güzel yarışmasının ilk grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri şu şekildedir: Elmas, Dilşah, Kardelen, Tanya, Melika ve Aisha.
Başka Güzel yarışmasının 2. grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri şu şekildedir: Zahra, Ebrar, Nur, Büşra, Ece ve Gaye.