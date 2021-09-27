13 Eylül itibarıyla başlayan Bir Başka Güzel yarışma programında yarışan güzeller arasında Dilşah Gülşah Çelik de bulunuyor. Programın izleyicileri genç yarışmacı hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Bir Başka Güzel Dilşah kimdir, kaç yaşında, nereli? Dilşah Gülşah Çelik İnstagram hesabı var mı, nedir? 12 yarışmacının yarıştığı programda Dilşah Gülşah Çelik hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte yarışmacılardan öne çıkan Çelik hakkında araştırılanlar...