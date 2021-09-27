13 Eylül itibarıyla başlayan Bir Başka Güzel yarışma programında yarışan güzeller arasında Dilşah Gülşah Çelik de bulunuyor. Programın izleyicileri genç yarışmacı hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Bir Başka Güzel Dilşah kimdir, kaç yaşında, nereli? Dilşah Gülşah Çelik İnstagram hesabı var mı, nedir? 12 yarışmacının yarıştığı programda Dilşah Gülşah Çelik hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte yarışmacılardan öne çıkan Çelik hakkında araştırılanlar...
BİR BAŞKA GÜZEL DİLŞAH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1995 Diyarbakır doğumlu olan Dilşah Gülşah Çiçek 170 boyundadır.
34 beden olan Çiçek yarışmada dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
26 yaşındaki yarışmacı yaşamını hem İstanbul hem de Diyarbakır'da sürdürdüğünü dile getirdi. Meslek olarak da modern danslar üzerine eğitmenlik yapmaktadır.
Dilşah Gülşah Çelik İnstagram hesabı: instagram.com/dilsah.bbg/