Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar doğum yaptı paylaştı! Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ merak edileni anında açıkladı

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar anne oldu! İşte Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ'ın bebeğinin adı... Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Aslışah Alkoçlar (28) ile iş insanı Kaan Demirağ (37), şubat ayında dünya evine girmişti. Çift, bugün sabah saatlerinde ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Anne olduğunu sosyal medya hesabından duyaran Aslışah Alkoçlar ayrıca oğullarının adını da bu paylaşımla duyurmuş oldu.