İstanbul Filarmoni Derneği'nde taciz skandalı! "Adet döngünü bana rapor edeceksin"





Ancak alınan kararlara uyulmadığını belirtilen açıklamada, "Alınan karar ilgili kişilerce uyulmadığı görülmüştür. İFD Yönetim Kurulu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olup aldığımız güncel karar üzerine yönetim kurulu üyeleri olarak istifa ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



Genç kız olaylar dizisini şöyle anlattı:

İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULUNU VE BAŞKANI ATİLLA TUNA'YI İFŞA EDİYORUM.Duyarlı insanların maruz kaldığım mobbing ve tacizi duyurmaya çağrıyorum. Ben Dilacan Özçelik. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzikoloji bölümü son sınıf öğrencisiyim.

16 Ağustos tarihinde A.T. ile görüşerek İstanbul Filarmoni Derneğinin çıkartacağı müzik dergisinin editörü olmak üzere işe başladım. Kendi mesleğim ile ilgili işe başlamanın yarattığı heyecan A.T.'nın mobbing ve tacizi dolayısıyla korku ve endişeye dönüştü.