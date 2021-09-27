İstanbul Filarmoni Derneği'nde taciz skandalı! "Adet döngünü bana rapor edeceksin"

Türkiye'de müzik piyasasında önemli bir yere sahip olan İstanbul Filarmoni Derneği, dernek başkanı Atilla Tuna'ya dair taciz iddialarıyla çalkalanıyor. Derneğin müzik dergisi için editör olarak işe alınan Yıldız Teknik Üniversitesi Müzikoloji öğrencisi Dilacan Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dernek başkanının tacizine uğradığını duyurdu.
4 KİŞİ İSTİFA ETTİ
Tuna'nın dernekte çalışabilmesi için kendisine aralarında "adet döngüsü raporu"nun da olduğu 3 şart koştuğunu belirten Özçelik'in şok iddiaları, 4 yönetim kurulu üyesini istifaya götürdü.
İŞ GÖRÜŞMESİ İLE BAŞLADI
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencisi Dilacan Özçelik, iş görüşmesi için İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı Atilla Tuna ile bir araya geldi. Dernek başkanıyla görüşmesi olumlu geçen Özçelik, 16 Ağustos'ta derneğin yayınlayacağı bir müzik dergisinde editör olarak işe başladı.