Benzemez Kimse Bize programının konukları arasında yer alan Şafak Sezer'in biyografisine haberimizde yer verdik. Her hafta farklı konukların ağırlandığı programda bu hafta Şafak Sezer ve Kibariye var. Peki Şafak Sezer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eşi kim? Çocukları var mı? Tam adı Erol Şafak Sezer'dir. Türk oyuncu, senarist ve yönetmen olan Sezer şuanda 51 yaşındadır. Kolpaçino, Kutsal Damacana gibi filmlerde oynayan ünlü oyuncu Alemin Kralı ve Türk Malı dizilerinde de başrol oynamıştır. İşte Sezer hakkında bilgiler...

ŞAFAK SEZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

10 Ekim 1969 Sincan (Ankara) doğumlu olan Şafak Sezer 1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile sahneye ilk kez çıktı.

Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla, Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunlarda yer aldı.

Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyununun ardından Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" adlı filmde rol alan oyuncusunun yer aldığı televizyon dizileri şöyleİ

Televizyon Çocuğu (Okan Bayülgen'in programı)

Sıdıka

Baskül Ailesi

Dostlar Pasajı

Şafak Vakti

Reyting Hamdi

"Üçlü Oyun" filminden sonra sanatçı "Vizontele" için kamera karşısına geçti. Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kaan Boztepe'yle birlikte rol aldı.