Kibariye kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eşi, çocukları ve annesi kim?

KİBARİYE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

10 Ağustos 1960 Manisa doğumlu olan Kibariye'nin gerçek ismi Bahriye Tokmak'tır. Makbule Tokmak çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Kibariye doğduğunda annesi ile babası henüz evlenmemiş olduğundan nüfus kayıtlarına doğum tarihi 1959 olarak geçti. Daha sonra ise mahkemeye başvurdu ve 1960 olarak değiştirildi. Aile Kibariye'nin ardından 8 çocuk daha dünyaya getirdi.

Ailesi pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçinmekteydi. Ailesinin geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi. İlk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahne aldı. Kısa süre sonra aynı gazinoda çalışan bir arkadaşının aracı olmasıyla 1974'te İzmir'deki bir pavyona sahne almak için gitti. Ancak pavyon sahipleri Kibariye'nin sesini dinlemeden, fiziğine bakarak Kibariye'yi işe almadı. İki yıl sonra 1974'te yine aynı "Çağlayan Saz"a gitti ve bu kez pavyon sahibiyle anlaşarak sahne aldı ve 150 lira aldı.

Müzik kariyeri

1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekar, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlatır ve merhum Turgut Akyüz Kibariye'yi dinlemek ister. İzmir'den İstanbul'a gelen Kibariye'nin kaderi de böylece değişmeye başlamış olur. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye Stardust gazinosunda sahne almaya başladı.