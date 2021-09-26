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    • 26.09.2021 10:09
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    • 26.09.2021 10:17
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    Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? İnstagram hesabı ne? Feyyaz Şerifoğlu sevgilisi kim, babasının adı ne?

    Arda ile Omuz Omuza programının bugünkü konuğu Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu oldu. Yakışıklı oyuncu bugün mutfakta ne kadar marifetli olduğunu gösterecek. İddialı olduğunu söyleyen genç oyuncu bir yandan da yemek yapma işinin zor olduğunu da kabul etti. Keyifli geçen programı izleyenler Feyyaz Şerifoğlu'nun özel hayatını merak etti. Peki Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? İnstagram hesabı nedir? Feyyaz Şerifoğlu sevgilisi kim, babasının adı ne?

    takvim.com.tr
    Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Feyyaz Şerifoğlu sevgilisi kim?

    Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Boyu kaç? Feyyaz Şerifoğlu sevgilisi kim, babasının adı ne? soruları Arda ile Omuz Omuza programının bugünkü bölümünü izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin sevilen yemek programı Arda ile Omuz Omuza'nın yeni konuğu Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu oldu. Burcu Biricik'in partneri olduğu dizi ile üne kavuşan Feyyaz Şerifoğlu şimdilerde genç kızların sevgilisi konumunda. Yakışıklılığının yanında eğlenceli, esprili halleriyle de dikkat çeken Feyyaz Şerifoğlu hakkında merak edilenler haberimizde....

    FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, BOYU KAÇ, İNSTAGRAM HESABI NE?

    1991 Rize doğumludu olan Feyyaz Şerifoğlu, O Ses Türkiye yarışmasında katılan "Gidene" şarkısıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

    Daha sonra Kırmızı Oda dizinde Can karakterine hayat veren Şerifoğlu böylelikle hayran kitlesini arttırdı. Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği mezunudur.

    Bir süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan Feyyaz'ın "Gidene" adlı ilk single'ına çektiği klip, YouTube'da 1 milyon izlenme sayısına ulaştı.

    Genç oyuncu, 1.75 metre boyunda, 73 kilo ve balık burcudur. Instagram'da @feyyazserifoglu, Twitter'da @fyyzsrfglu kullanıcı adıyla yer almaktadır.

    FEYYAZ ŞERİFOĞLU SEVGİLİSİ KİM, BABASININ ADI NE?

    Feyyaz Şerifoğlu'nun kendisi gibi oyuncu Semiha Bezek ile birlikte olduğu iddia ediliyor.

    Peki Semiha Bezek kimdir? Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Yeşil Deniz, Doksanlar ve Tövbeler Olsun dizilerinde rol alan Bezek, 2012 yılında Miss Turkey'e katılmış ancak derece elde edememişti.

    Şerifoğlu'nun babasıyla da askerlik döneminde çektirdiği şu fotoğrafı bulunuyor.
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    Haberler Magazin Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? İnstagram hesabı ne? Feyyaz Şerifoğlu sevgilisi kim, babasının adı ne?
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