Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? İnstagram hesabı ne? Feyyaz Şerifoğlu sevgilisi kim, babasının adı ne?

Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Boyu kaç? Feyyaz Şerifoğlu sevgilisi kim, babasının adı ne? soruları Arda ile Omuz Omuza programının bugünkü bölümünü izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin sevilen yemek programı Arda ile Omuz Omuza'nın yeni konuğu Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu oldu. Burcu Biricik'in partneri olduğu dizi ile üne kavuşan Feyyaz Şerifoğlu şimdilerde genç kızların sevgilisi konumunda. Yakışıklılığının yanında eğlenceli, esprili halleriyle de dikkat çeken Feyyaz Şerifoğlu hakkında merak edilenler haberimizde....