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    • Magazin
    • 25.09.2021 08:52
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    • 25.09.2021 08:54
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    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'Acun Ilıcalı'nın hatrına aşk' operasyonu! Geçen yaz dudak dudağa yakalanan sevgililer...

    Demet Özdemir ile sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüşyü. İddianın kaynağı ise Demet Özdemir dizilerinin yakından takip edildiği İtalya'dan gelmişti. İddialara göre Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç arasında gerçek bir aşk yoktu. Oğuzhan Koç'un durağan giden kariyerini hareketlendirmek için proje bir aşktı bu Demet Özdemir'in kabul etmesinin nedeni ise Acun Ilıcalı'ydı. Bu iddialar sonrası nasıl bir açıklama yapacakları merak edilen çiftten açıklama gibi bir paylaşım geldi. İşte skandal iddianın tüm detayları ve yaşananlar.

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan hamle anında geldi!

    Acun Ilıcalı'nın hatırına aşk iddiaları sonrası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç operasyon çekti! Dudak dudağadan göz nuruna... Yağmur Tanrısevsin'in hem eski sevgilisi Oğuzhan Koç'u hem de yakın arkadaşı Demet Özdemir'i hayatından çıkarmasına neden olan aşk, 2021 yılının başlarında patlak vermişti. Uzun süredir dedikodusu dönen ancak bir türlü resmiyete dökülmeyen ilişki bir Alaçatı tatilinde birlikte görülmeleriyle ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yaz aylarına da sık sık çıktıkları tatillerle damgasını vuran Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında skandal bir iddia ortaya atılmıştı geçtiğimiz günlerde. İşte o iddialara yanıt niteliğinde paylaşımlar gecikmedi.

    Demet Özdemir, 'Erkenci Kuş' dizisinde birlikte rol aldığı Can Yaman'la aşk yaşamaya başlamış daha sonra çift anlaşamayarak yollarını ayırmıştı. Demet Özdemir'in ismi daha sonra Oğuzhan Koç ile anıldı.

    Çıkan iddiaların ardında Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sosyal medya sayfasından fotoğraf paylaşarak haberleri doğruladı. Çift sosyal medya hesabından "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet ile güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim." açıklamasını yapmıştı.

        Yazın birlikte tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, mutlu anlarını sosyal medya sayfalarından sık sık paylaştılar. Şimdi ise Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

        İtalyan basını Torresette adlı internet sitesinde yer alan haberde Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç hakkında kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı.

        Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'un kariyerindeki durgunluğa son vermek için şarkıcıya yardım etti öne sürüldü.

        Özdemir'in sahte bir ilişkiyi kabul ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

            Öte yandan Oğuzhan Koç'un, sosyal medya sayfasını güçlendirmek için para ile takipçi satın aldığı da iddia edildi.

            Demet Özdemir'in bu anlaşmadan nasıl karlı çıktığını da aktaran İtalyan basını, Oğuzhan Koç ile Ilıcalı'nın dostluğunu öne sürdü. Demet Özdemir, son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde yer almış ve dizi Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanmıştı.

            Bu iddialar sonrası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusuydu. Çiftten açıklama niteliğinde paylaşımlar geldi. Demet ile Oğuzhan çifti Instagram hesaplarından aynı anda, aynı fotoğrafı, aynı emojiyle paylaştılar.
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                Haberler Magazin Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'Acun Ilıcalı'nın hatrına aşk' operasyonu! Geçen yaz dudak dudağa yakalanan sevgililer...
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