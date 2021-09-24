Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'Acun Ilıcalı'nın hatrına aşk' operasyonu! Geçen yaz dudak dudağa yakalanan sevgililer...

Acun Ilıcalı'nın hatırına aşk iddiaları sonrası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç operasyon çekti! Dudak dudağadan göz nuruna... Yağmur Tanrısevsin'in hem eski sevgilisi Oğuzhan Koç'u hem de yakın arkadaşı Demet Özdemir'i hayatından çıkarmasına neden olan aşk, 2021 yılının başlarında patlak vermişti. Uzun süredir dedikodusu dönen ancak bir türlü resmiyete dökülmeyen ilişki bir Alaçatı tatilinde birlikte görülmeleriyle ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yaz aylarına da sık sık çıktıkları tatillerle damgasını vuran Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında skandal bir iddia ortaya atılmıştı geçtiğimiz günlerde. İşte o iddialara yanıt niteliğinde paylaşımlar gecikmedi.