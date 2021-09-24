Acun Ilıcalı reyting vanalarını açtı TV 8'de Survivor All Star kadrosunda kanlılar bir arada! 2022'de kesinleşen isimler...

TV 8 reyting vanalarını açtı Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var belli Acun Ilıcalı seçti! Kesinleşen isimler...Survivor All Star 2022 yeni sezon için kollar sıvandı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre ise öyle bir kadro hazırlandı ki, ortalık yanacak. Yarışmada kanlı bıçaklı olanlar, rekabetten yanıp tutuşanlar, birbirlerinin yüzüne bile bakmayacak olanlar, kankalar ve daha fazlası hepsi Survivor All Star 2022'de yarışacak. İşte Survivor 2022'ye ait olduğu iddia edilen o kadro.
Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor All Star uzun yıllar sonra yeniden izleyiciyle karşılaşmayı bekliyor. Survivor All Star'ın kadrosu belirlenirken Acun Ilıcalı tüm işlemleri daha da hızlandırdı.
Survivor'da önceki sezonlarda yarışmış ve All Star için kendileriyle fikir alışverişinde bulunulmuş birçok kişiyle toplantılar yapılmıştı. Kırmızı - Mavi Takım formatıyla ekranlara gelecek Survivor All Star için ayrıca son 6 sezonun tüm şampiyon ve finalistlerine teklif götürülürken 2011 sezonundan da bir isim ile görüşmeler sürüyor. Yarışmaya yalnızca 1 kez katılmış olan isimlerin yanı sıra 2 ya da 3 kez katılmış isimlerden de bazılarıyla anlaşmanın yapılması bekleniyor.
Survivor 2014 ve 2018 sezonlarının başarılı yarışmacısı Merve Aydın, %96 ihtimalle Survivor 2022 All-Star kadrosunda yer alacak.