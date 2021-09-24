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    • Magazin
    • 25.09.2021 08:54
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    • 25.09.2021 08:55
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    Acun Ilıcalı reyting vanalarını açtı TV 8'de Survivor All Star kadrosunda kanlılar bir arada! 2022'de kesinleşen isimler...

    Survivor 2021 daha bitmeden Acun Ilıcalı ve TV 8, Survivor 2022 All Star için kolları sıvamıştı. Geçtiğimiz sezon düşen reytingleri ve ilgiyi 2022 All Star ile geri kazanmayı planlayan TV 8'in, Survivor 2022 All Star kadrosunu şimdiden kesinleştirdiği iddia ediliyor. Hali hazırda şimdiden 2 isim kesin olarak, Survivor'a katılacağını ilan ederken iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Eğer iddialar doğruysa Survivor All Star 2022 ekranı kasıp kavuracak. İşte Survivor 2022 All Star kadrosu ve kesinleşen isimler...

    Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu!

    TV 8 reyting vanalarını açtı Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var belli Acun Ilıcalı seçti! Kesinleşen isimler...Survivor All Star 2022 yeni sezon için kollar sıvandı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre ise öyle bir kadro hazırlandı ki, ortalık yanacak. Yarışmada kanlı bıçaklı olanlar, rekabetten yanıp tutuşanlar, birbirlerinin yüzüne bile bakmayacak olanlar, kankalar ve daha fazlası hepsi Survivor All Star 2022'de yarışacak. İşte Survivor 2022'ye ait olduğu iddia edilen o kadro.

    Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor All Star uzun yıllar sonra yeniden izleyiciyle karşılaşmayı bekliyor. Survivor All Star'ın kadrosu belirlenirken Acun Ilıcalı tüm işlemleri daha da hızlandırdı.

    Survivor'da önceki sezonlarda yarışmış ve All Star için kendileriyle fikir alışverişinde bulunulmuş birçok kişiyle toplantılar yapılmıştı. Kırmızı - Mavi Takım formatıyla ekranlara gelecek Survivor All Star için ayrıca son 6 sezonun tüm şampiyon ve finalistlerine teklif götürülürken 2011 sezonundan da bir isim ile görüşmeler sürüyor. Yarışmaya yalnızca 1 kez katılmış olan isimlerin yanı sıra 2 ya da 3 kez katılmış isimlerden de bazılarıyla anlaşmanın yapılması bekleniyor.

    Survivor 2014 ve 2018 sezonlarının başarılı yarışmacısı Merve Aydın, %96 ihtimalle Survivor 2022 All-Star kadrosunda yer alacak.

        SERCAN YILDIRIM'DAN SURVIVOR ALL STAR AÇIKLAMASI

        Survivor'a katılacağını açıklayan Sercan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

        'Futbol akademisi kurdum. İkinci şubeyi açacağız. Bursa futboluna oyuncular kazandırmak istiyorum. Çok mutluyum. Tecrübem çok...

        Survivor çıkına hayatım tamamiyle değişti. Survivor ile ilgili Acun abiyle konuştuğumuzda 'Seni futbolu bilenler tanıyor. Şimdi herkes tanıyacak' dedi. Bir basamak olarak kullandım, Acun abiye de söyledim. Tekrar hırslandım bu arada. Şimdi de başka bir işe yöneldim, yine futbol. Survivor ile ilgili görüşmeler var, olacak gibi. All Star var. '

        BARIŞ MURAT YAĞCI

        Barış Murat Yağcı geçtiğimiz günlerde bir AVM'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken kendisine yöneltilen "Survivor'a bir kez daha katılmayı düşünüyor musun?" sorusuna "Survivor 2022 All Star'da olacağım için çok mutluyum, bu sefer daha farklı olacak o sebeple heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

        NAGİHAN KARADERE SURVIVOR ALL STAR YOLCUSU MU?

        Survivor'ın 2016 ve 2018 sezonlarında yarışan, oldukça başarılı performansıyla iki sezona da damga vuran Nagihan Karadere sosyal medyada kendisini etiketleyerek "Bu sezon bir kadın şampiyon çıkaracağız." ifadelerini barındıran bir paylaşım yapan kişinin hikayesini alıntılarken akıllara bir kez daha Survivor'a katılıp katılmayacağı sorusu geldi. Nagihan Karadere'nin gelecek sezon yayınlanacak Survivor All Star'a katılması halinde Damla Can'ın ardından bir isim daha iki kereden fazla yarışmasına rağmen önümüzdeki sezonki Survivor yolcusu olmuş olacak.

            BERKAY YUVAKURAN

            Survivor'a 2021 sezonundan katılması netleşen ikinci isim Ayşe Yüksel'in ardından Berkay Yuvakuran oldu. 2021 sezonuna performansıyla damga vuran Berkay geçtiğimiz sezon yarışmayı finale bir adım kala elenerek 5. olarak tamamlamıştı.

            Survivor All Star'a uzun süredir katılacağı iddia edilen Survivor 2020 yarışmacılarından Evrim Keklik ve Nisa Bölükbaşı'nın kadroda olması kesinleşti.. 2020 sezonunda yıldızları barışmayan ikilinin All Star sezonunda rekabet açısından rakip takımlarda yer alması planlanıyor.

            İŞTE ŞU ANLIK YARIŞMACI LİSTESİ;
            Damla Can ( 2016 - 2018 )
            Ogeday Girişken ( 2017 )
            Anıl Berk Baki ( 2018 )
            Yağmur Banda ( 2018 )
            Sude Burcu ( 2019 ) - KESİNLEŞTİ
            Hikmet Tuğsuz ( 2019 )
            Yusuf Karakaya ( 2019 )
            Seda Ocak ( 2019 ) - KESİNLEŞTİ

            Nisa Bölükbaşı ( 2020 )
            Evrim Keklik ( 2020 ) - KESİNLEŞTİ
            Sercan Yıldırım ( 2020 ) - KESİNLEŞTİ
            Berkan Karabulut ( 2020 ) - KESİNLEŞTİ
            Elif Gören ( 2020 ) - KESİNLEŞTİ
            Mert Öcal ( 2020 )
            Barış Murat Yağcı ( 2020 ) - KESİNLEŞTİ
            Ersin Korkut (2020) - KESİNLEŞTİ
            Ayşe Yüksel ( 2021 ) - KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI
            Berkay Yuvakuran ( 2021 )
            Batuhan Karacakaya ( 2021 ) - KESİNLEŞTİ
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            Haberler Magazin Acun Ilıcalı reyting vanalarını açtı TV 8'de Survivor All Star kadrosunda kanlılar bir arada! 2022'de kesinleşen isimler...
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