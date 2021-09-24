Acun Ilıcalı reyting vanalarını açtı TV 8'de Survivor All Star kadrosunda kanlılar bir arada! 2022'de kesinleşen isimler...

Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor All Star uzun yıllar sonra yeniden izleyiciyle karşılaşmayı bekliyor. Survivor All Star'ın kadrosu belirlenirken Acun Ilıcalı tüm işlemleri daha da hızlandırdı.

Survivor'da önceki sezonlarda yarışmış ve All Star için kendileriyle fikir alışverişinde bulunulmuş birçok kişiyle toplantılar yapılmıştı. Kırmızı - Mavi Takım formatıyla ekranlara gelecek Survivor All Star için ayrıca son 6 sezonun tüm şampiyon ve finalistlerine teklif götürülürken 2011 sezonundan da bir isim ile görüşmeler sürüyor. Yarışmaya yalnızca 1 kez katılmış olan isimlerin yanı sıra 2 ya da 3 kez katılmış isimlerden de bazılarıyla anlaşmanın yapılması bekleniyor.