Beklenen oldu Çukur'un olay isimleri tufanlar koparacak! Tam bir daha gelmezler dendiği anda şovunu yaptı. Show TV'de final yapan Çukur dizisinin eski dostları kısa bir sürenin ardından yine aynı masada yer alacak. Çukur'un 5 ismi aylar sonra o projede boy gösterecek. Çukur dizisine bir dönem damgasını vuran 5 ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Çağatay Erdenet karakterine hayat veren Nejat İşler, İyi Adamın 10 Günü isimli sinema filminde rol alacak. Heyecanla beklenen filmin kadrosunda Nejat İşler'in yanı sıra Çukur dizisinde rol alan Kadir Çermik, Rıza Kocaoğlu, Şenay Gürler ve İlayda Alişan gibi Çukur'un önemli isimleri de rol alacak. Şimdi filmin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

ÇUKUR'UN YILDIZLARI BİR ARAYA!

Çukur dizisinin efsane isimleri yine aynı projede yer almaya hazırlanıyor. Bu yıl final yaparak ekranlara veda eden Çukur dizisinin oyuncularının yeni adresleri teker teker belli olmaya başladı.