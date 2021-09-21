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    • 22.09.2021 09:41
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    • 23.09.2021 00:05
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    Yaz boyunca dudak dudağa görüntülenen sevgililer... Meğer işe Acun Ilıcalı el atmış Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bir projeymiş!

    Son günlerde dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Meğer işe Acun Ilıcalı el atmış. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bir projeymiş. Magazinin gündemine oturan bu iddia İtalya'dan geldi... Akıllarda şimdi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşkları sahte mi sorusu yer alıyor. Bir süredir aşk yaşayan ve birlikte sık sık paylaşım yaparak aşklarını gözler önüne seren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ilişkisinin sahte oldu, reklam amaçlı yapıldığı ve işin içinde Acun Ilıcalı'nın hatrı olduğu iddia edildi. İşte skandal iddianın tüm detayları...

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında şoke eden iddia!

    2021 yılının başlarına damgasını vurmuştu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı... Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile eski sevgilisi Oğuzhan Koç'un uzun süredir dedikodusu dönen ancak bir türlü resmiyete dökülmeyen ilişkisi bir Alaçatı tatilinde birlikte görülmeleriyle ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yaz aylarına da sık sık çıktıkları tatillerle damgasını vuran Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. İddianın kaynağı ise İtalyan basını. Çizme basınında yer alan habere göre Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkı bir projeden ibaret. İşin içinde ise Acun Ilıcalı var. İşte o haberin detayları...

    Demet Özdemir, 'Erkenci Kuş' dizisinde birlikte rol aldığı Can Yaman'la aşk yaşamaya başlamış daha sonra çift anlaşamayarak yollarını ayırmıştı. Demet Özdemir'in ismi daha sonra Oğuzhan Koç ile anıldı.

    Çıkan iddiaların ardında Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sosyal medya sayfasından fotoğraf paylaşarak haberleri doğruladı. Çift sosyal medya hesabından "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet ile güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim." açıklamasını yapmıştı.

        Yazın birlikte tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, mutlu anlarını sosyal medya sayfalarından sık sık paylaştılar. Şimdi ise Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

        İtalyan basını Torresette adlı internet sitesinde yer alan haberde Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç hakkında kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı.

        Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'un kariyerindeki durgunluğa son vermek için şarkıcıya yardım etti öne sürüldü.

        Özdemir'in sahte bir ilişkiyi kabul ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

            Öte yandan Oğuzhan Koç'un, sosyal medya sayfasını güçlendirmek için para ile takipçi satın aldığı da iddia edildi.

            Demet Özdemir'in bu anlaşmadan nasıl karlı çıktığını da aktaran İtalyan basını, Oğuzhan Koç ile Ilıcalı'nın dostluğunu öne sürdü. Demet Özdemir, son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde yer almış ve dizi Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanmıştı.

            Bu iddialar sonrası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu. Öte yandan iddiaları ortaya atan gazeteci Alessandro Rosica, Oğuzhan Koç'un kendisini Instagram'dan engellediğini belirtti.
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            Haberler Magazin Yaz boyunca dudak dudağa görüntülenen sevgililer... Meğer işe Acun Ilıcalı el atmış Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bir projeymiş!
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