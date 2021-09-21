Yaz boyunca dudak dudağa görüntülenen sevgililer... Meğer işe Acun Ilıcalı el atmış Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bir projeymiş!

2021 yılının başlarına damgasını vurmuştu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı... Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile eski sevgilisi Oğuzhan Koç'un uzun süredir dedikodusu dönen ancak bir türlü resmiyete dökülmeyen ilişkisi bir Alaçatı tatilinde birlikte görülmeleriyle ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yaz aylarına da sık sık çıktıkları tatillerle damgasını vuran Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. İddianın kaynağı ise İtalyan basını. Çizme basınında yer alan habere göre Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkı bir projeden ibaret. İşin içinde ise Acun Ilıcalı var. İşte o haberin detayları...
Demet Özdemir, 'Erkenci Kuş' dizisinde birlikte rol aldığı Can Yaman'la aşk yaşamaya başlamış daha sonra çift anlaşamayarak yollarını ayırmıştı. Demet Özdemir'in ismi daha sonra Oğuzhan Koç ile anıldı.
Çıkan iddiaların ardında Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sosyal medya sayfasından fotoğraf paylaşarak haberleri doğruladı. Çift sosyal medya hesabından "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet ile güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim." açıklamasını yapmıştı.