Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral ayrılığı kısa sürdü

Kadına şiddet, magazin dünyasına sıçradı! 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, bir süredir aşk yaşadığı Yiğit Marcus Aral'dan ayrıldı. Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'ya gönlünü kaptırdı. Haziran ayında, yemeğe çıkan ikili Yiğit Marcus Aral'ın saldırısına uğradı! Kıskançlık krizine giren Aral, Kamışlı'yı sandalyeyle denize attı!

AYRILIK KISA SÜRDÜ

Olay sonrası Aral'dan şikayetçi olan Şahin, "Beni tehdit Yiğit Marcus'tan şikayetçiyim" açıklaması yaptı. Ancak uzaklaştırma kararı aldırdığı eski aşkıyla barıştı! Ardından şikayetini geri aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya için takipsizlik kararı aldı. SEDA NUR GÜNAYDIN.