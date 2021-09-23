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    • Magazin
    • 23.09.2021 07:00
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    • 23.09.2021 07:00
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    Metin Hara Adriana Lima için önce savcılığa sonra mahkemeye başvurdu: Aşağılandım psikolojim bozuldu

    Metin Hara; ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle ilgili yorumların ve diploması olmamasına rağmen tabip unvanını kullanmasını eleştiren haber ve paylaşımların kaldırılması için savcılığın kapısını çaldı. Hara, “O haber ve yorumlar beni aşağılıyor, psikolojimin çökmesine neden oluyor” dedi.

    Lima için mahkemeye koştu! Psikolojim bozuldu

    Ünlü model Adriana Lima ile bir dönem ilişki yaşayan yazar Metin Hara, savcılığa başvurdu.


    HABER VE İÇERİKLERİN ENGELLENMESİNİ İSTEDİ
    Hara, dilekçesinde; yaşadığı aşk ilişkileriyle ilgili yorumların özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini, diploması olmadığı halde hasta tedavi ediyormuş gibi gösterilip 'büyücü, efsuncu' gibi benzetmelerin kendisini toplum önünde küçük düşürdüğünü, aşağılandığını ve psikolojik çöküntü yaşadığını vurgulayıp bu haber ve içeriklerin engellenmesini talep etti.


    'SERT DE OLSA HİCİV YAPTIM'
    Savcılık     olayla ilgili takipsizlik kararı verdi. Ancak Hara karara itiraz etti.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
        Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararını kaldırdı. Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan yeni soruşturma sonrası sosyal medya üzerinden Hara ile ilgili yorumlar yapan kişinin Pelin Olgun olduğu tespit edildi.



        KABUL ETSİN
        Olgun ise ifadesinde "Hara ilişkilerini kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Sürekli magazinde yer alan birinin bazen sert de olsa hicivleri kabul etmesi gerekir" dedi.

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        Haberler Magazin Metin Hara Adriana Lima için önce savcılığa sonra mahkemeye başvurdu: Aşağılandım psikolojim bozuldu
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