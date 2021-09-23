Metin Hara Adriana Lima için önce savcılığa sonra mahkemeye başvurdu: Aşağılandım psikolojim bozuldu

Ünlü model Adriana Lima ile bir dönem ilişki yaşayan yazar Metin Hara, savcılığa başvurdu.
HABER VE İÇERİKLERİN ENGELLENMESİNİ İSTEDİ
Hara, dilekçesinde; yaşadığı aşk ilişkileriyle ilgili yorumların özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini, diploması olmadığı halde hasta tedavi ediyormuş gibi gösterilip 'büyücü, efsuncu' gibi benzetmelerin kendisini toplum önünde küçük düşürdüğünü, aşağılandığını ve psikolojik çöküntü yaşadığını vurgulayıp bu haber ve içeriklerin engellenmesini talep etti.
'SERT DE OLSA HİCİV YAPTIM'
Savcılık olayla ilgili takipsizlik kararı verdi. Ancak Hara karara itiraz etti.