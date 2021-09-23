Afra Saraçoğlu göğüs dekolteli mini elbisesi ile şov yaptı! Mert Yazıcıoğlu’nun biricik aşkı paylaştı sosyal medya yandı kavruldu
Afra Saraçoğlu göğüs dekolteli mini elbisesi ile şov yaptı! Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu, göğüs dekolteli mini elbisesi ile verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle takipçilerinden tam not alan Saraçoğlu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun çok konuşulan o pozları...
23.09.2021 01:44
- Son Güncelleme: 23.09.2021 01:44
Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncuları arasında yer alan Afra Saraçoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Uzun bir süredir meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.