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    • Magazin
    • 17.09.2021 16:31
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    • 17.09.2021 16:31
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    EDHO ve Kırmızı Oda'da şenlik havası yaratacak transfer hamlesi! Bakın kimler yer değiştiriyor

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kırmızı Oda arasında çok konuşulacak transfer gelişmesi yaşanıyor. 2. sezonu bugün izleyici karşısına çıkacak olan Kırmızı Oda'da flaş isimler kadroya dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre projeye, Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi isimler katıldı. Son olarak da projeye katılan iki isim çok konuşulacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Ali İpin dizinin kadrosuna dahil oldu. Aynı haberde yer alan bilgilere göre, dizinin 2. sezonunda insan öykülerinin süresinin daha uzun olacağı bilgisine yer verildi.

    EDHO ve Kırmızı Oda’da şenlik havası yaratacak transfer!

    Kırmızı Oda'da 2. sezon hazırlıkları sona erdi ve dizi bu akşam başlıyor. Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının hemen ardından yeni isimleri kadrosuna katmak için harekete geçen diziye iki yeni isim daha dahil oldu. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakterini canlandıran usta oyuncu Ali İpin Kırmızı Oda dizisinde oynayacak. Yalan Dünya dizisinde Açılay karakterini oynayan Nihal Yalçın da dizinin kadrosunda adından söz ettirecek. Dizide bu sezon Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi ünlü isimler kadroyu zenginleştirecek. Son olarak usta oyuncu Uğur Yücel'in EDHO kadrosuna katıldığı da kulislerde konuşulmaya başlandı.

    2. SEZON BUGÜN BAŞLIYOR

    Cuma akşamlarının en çok sevilen dizilerinden olan Kırmızı Oda'da 2. sezon hazırlıkları sona erdi ve dizi bugün başlıyor.

    EDHO'DAN UĞUR YÜCEL ATAĞI

    Son olarak kulislerde usta oyuncu Uğur Yücel'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldığı da konuşulmaya başlandı.

    Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının hemen ardından yeni isimleri kadrosuna katmak için harekete geçen diziye iki yeni isim daha dahil oldu.

        Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakteriyle çok konuşulan usta oyuncu Ali İpin Kırmızı Oda dizisinde oynayacak. Ayrıca Yalan Dünya dizisinde Açılay karakteriyle büyük beğeni toplayan Nihal Yalçın da dizinin kadrosunda adından söz ettirecek.

        Dizide bu sezon Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi ünlü isimler kadroyu zenginleştirecek.

        UĞUR YÜCEL KİMDİR?

        1957 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Vanlıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteriyle oyunculuk kariyerine başladı.

            1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü'nde çeşitli oyunlarda oynadı. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleri ile büyük çapta beğeni topladı. Bunların dışında, Sezen Aksu ve Müjde Ar ile ayrı ayrı sahne şovları yaptı.

            Televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynadı; bunlardan Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazdı; Alacakaranlık'ın yazımına da katkıda bulundu.

            2008-2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynamıştır. Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Oyuncu 2013 yılında Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırdı. 2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterini canlandırdı.
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            Haberler Magazin EDHO ve Kırmızı Oda'da şenlik havası yaratacak transfer hamlesi! Bakın kimler yer değiştiriyor
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