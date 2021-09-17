EDHO ve Kırmızı Oda'da şenlik havası yaratacak transfer hamlesi! Bakın kimler yer değiştiriyor

Kırmızı Oda'da 2. sezon hazırlıkları sona erdi ve dizi bu akşam başlıyor. Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının hemen ardından yeni isimleri kadrosuna katmak için harekete geçen diziye iki yeni isim daha dahil oldu. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakterini canlandıran usta oyuncu Ali İpin Kırmızı Oda dizisinde oynayacak. Yalan Dünya dizisinde Açılay karakterini oynayan Nihal Yalçın da dizinin kadrosunda adından söz ettirecek. Dizide bu sezon Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi ünlü isimler kadroyu zenginleştirecek. Son olarak usta oyuncu Uğur Yücel'in EDHO kadrosuna katıldığı da kulislerde konuşulmaya başlandı.

2. SEZON BUGÜN BAŞLIYOR

Cuma akşamlarının en çok sevilen dizilerinden olan Kırmızı Oda'da 2. sezon hazırlıkları sona erdi ve dizi bugün başlıyor.