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    • Magazin
    • 18.09.2021 08:38
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    • 18.09.2021 08:38
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    Daha yeni sezon başlamadan ayrılık sesleri! Alparslan Büyük Selçuklu'da firar eden edene!

    Uyanış Büyük Selçuklu ismiyle Sultan Melikşah dönemini aktaran dizi bu sezon Alparslan Büyük Selçuklu olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizi Türk tarihinin önemli isimlerinden birisi olan ve 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan gelişmeleri aktaracak. Sultan Alparslan'ı ünlü oyuncu Barış Arduç'un canlandıracağı dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmazken temponun yüksek olacağı Alparslan'da son olarak kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya, Gizem Karaca ve Esila Umut katıldı. Heyecanla beklenen projede flaş bir ayrılık yaşandı.

    Alparslan Büyük Selçuklu’da şok ayrılık!

    TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu adı dahil oyuncu kadrosu ve senaryosu da dahil olmak üzere her şeyi değişti. Dizi, Türk tarihinin efsane ismi Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri aktaracak. 2. sezonu heyecanla beklenen dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen ayın son günlerinde sete çıkan diziye yeni isimler katılmaya devam ediyor. Temponun yüksek olacağı Alparslan Büyük Selçuklu'da kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya, Esila Umut ve Gizem Karaca katıldı. Projede 2. sezon öncesi flaş bir ayrılık yaşandı.

    ŞOK AYRILIK

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.

    O İSİM GERİ DÖNDÜ

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerine yönetmen değişikliği nedeniyle 2 gün ara verildi. Son olarak Sedat İnci yeniden ekibin başına geçti.

    HER ŞEY DEĞİŞTİ

    Bu yıl Uyanış Büyük Selçuklu adıyla boy gösteren dizinin kadrosu dahil her şeyi değişti. Mehmet Özgür hariç tüm kadro baştan aşağı değişiyor. Dizi, Türk tarihinin unutulmaz isimlerinden Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri aktaracak.

        2. sezonu heyecanla beklenen dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alıyor. Bu ayın sonunda sete çıkacak olan dizide Fahriye Evcen'in aksiyon derslerine başladı.

        Temponun yüksek olacağı Alp Arslan'da kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.

        YENİ TRANSFERLER

        Sezon sonu ilk olarak Barış Arduç ardından da Fahriye Evcen ile anlaşan dizi transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. Esila Umut'un Alparslan'ın kız kardeşi Gevher'i canlandıracağı öğrenildi.

            Ağustos sonu sete çıkan dizide Erdinç Gülener Alparslan'ın babası Çağrı Bey'e, Diriliş Ertuğrul'da Noyan karakteriyle çok sevilen Barış Bağcı ise amcası Tuğrul Bey'e hayat verecek.

            GİZEM KARACA KİMDİR?

            Gizem Karaca, 7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selanik göçmenidir.

            Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti. İlkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca, lise yıllarında Türkiye'ye döndü. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı.

            İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandıktan sonra zor geçen derslerden kaçmak için güzellik yarışmasına katılmaya karar vermiş, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.

            Alparslan Büyük Selçuklu dizi setinde kriz! Flaş ayrılık!

            Yarışma bittikten hemen sonra gelen dizi tekliflerini değerlendirmiş, 2012 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. 2012'de Adını Feriha Koydum isimli ikinci dizisinde de başrol Güneş Sancaktar'ı oynadı.

            2014 yılında Seni Seviyorum Adamım isimli ilk sinema filminde başrol oynadı. Film 21 Kasım'da vizyona girdi. Karaca 2014 Haziran ayında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Güzel Köylü adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile beraber başrol oynadı. Dizi, 17 Haziran 2015'te sona erdi. 2017'de İçimdeki Fırtına dizisinde rol almaya başladı. Aynı yıl Kara Sevda dizisine Komiser Mercan rolü ile katıldı ve birkaç bölüm sonra ayrıldı.
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