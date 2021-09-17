Daha yeni sezon başlamadan ayrılık sesleri! Alparslan Büyük Selçuklu'da firar eden edene!

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu adı dahil oyuncu kadrosu ve senaryosu da dahil olmak üzere her şeyi değişti. Dizi, Türk tarihinin efsane ismi Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri aktaracak. 2. sezonu heyecanla beklenen dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen ayın son günlerinde sete çıkan diziye yeni isimler katılmaya devam ediyor. Temponun yüksek olacağı Alparslan Büyük Selçuklu'da kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya, Esila Umut ve Gizem Karaca katıldı. Projede 2. sezon öncesi flaş bir ayrılık yaşandı.

ŞOK AYRILIK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.