Yaşadığının alameti yüzük! Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı: Fesat kumkuması gerçek yüzünü aşikar edecek!

Perşembe akşamları ATV ekranlarında heyecanla izlenen Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizide dün akşam Züleyha ve Hakan ilk kez karşı karşıya gelir. Üstelik bu karşılaşma büyük bir olaya gebeydi. Züleyha bu gizemli yabancının kim olduğunu merak ederken, Abdülkadir, Hakan'ın Züleyha'dan etkilendiğini fark etti. Bölümün hemen sonrasında Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Fragmanda Züleyha'nın "Ölmemiş yaşıyor!" sözleri dikkat çekiyor. İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler...

FİKRET VE FEKELİ ÜMİT'İ ÖLDÜRDÜ

Ümit'e doğrulttuğu silah ateş alınca dehşet içinde kalan Züleyha, konağa dönüp Fikret ve Fekeli'ye Ümit'i öldürdüğünü söyler. Artık Ümit'in hamile olmadığını da öğrenmiştir.