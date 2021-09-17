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    • Magazin
    • 17.09.2021 09:34
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    • 17.09.2021 09:38
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    Yaşadığının alameti yüzük! Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı: Fesat kumkuması gerçek yüzünü aşikar edecek!

    Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Bir Zamanlar Çukurova'da yeni gelişmeler yaşanacak. Son bölümde Züleyha, Ümit'in Adnan'ı kaçırmasına içeriden birinin yardım ettiğini düşündü ve işbirlikçiyi aramaya başladı. Fekeli perişan haldeki Züleyha'ya bir hanımağa olduğunu hatırlattı. Zaferine ulaştığını düşünen Betül'ün karşısına Hakan, Mert Kara adıyla dikilir ve yönetim kurulu toplantısında kendini şirketin hissedarı olarak tanıttı. Yeni bölümün ardından herkesin beklediği Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı yayınlandı.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Perşembe akşamları ATV ekranlarında heyecanla izlenen Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizide dün akşam Züleyha ve Hakan ilk kez karşı karşıya gelir. Üstelik bu karşılaşma büyük bir olaya gebeydi. Züleyha bu gizemli yabancının kim olduğunu merak ederken, Abdülkadir, Hakan'ın Züleyha'dan etkilendiğini fark etti. Bölümün hemen sonrasında Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Fragmanda Züleyha'nın "Ölmemiş yaşıyor!" sözleri dikkat çekiyor. İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler...

    FİKRET VE FEKELİ ÜMİT'İ ÖLDÜRDÜ

    Ümit'e doğrulttuğu silah ateş alınca dehşet içinde kalan Züleyha, konağa dönüp Fikret ve Fekeli'ye Ümit'i öldürdüğünü söyler. Artık Ümit'in hamile olmadığını da öğrenmiştir.

    Üçü beraber Ümit'i aramaya koyulurken olanı biteni uzaktan izleyen Hakan ise planını çoktan yapmıştır. Züleyha'nın Ümit'i vurduğu silahı koz olarak elinde tutmaya karar verir.

    ZÜLEYHA HANIMAĞALIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERİYOR!

    Züleyha, Ümit'in Adnan'ı kaçırmasına içeriden birinin yardım ettiğini düşünür ve işbirlikçiyi aramaya başlar. Fekeli perişan haldeki Züleyha'ya bir hanımağa olduğunu hatırlatır.

        Fekeli'nin desteğiyle kendine gelen Züleyha, konak halkını etrafında toplayarak Yamanların gücünü bir kez daha gösterir. Şermin ve Betül, Züleyha'nın kolay kolay pes etmeyeceğini anlayıp ona karşı iyice bilenir.

        HAKAN, ŞİRKETİN YENİ HİSSEDARI OLARAK SAHNEDE

        Züleyha ve Hakan ilk kez karşı karşıya gelir. Üstelik bu karşılaşma büyük bir olaya gebedir. Züleyha bu gizemli yabancının kim olduğunu merak ederken, Abdülkadir, Hakan'ın Züleyha'dan etkilendiğini fark eder.

        Bu sırada Züleyha'dan da vekalet alan Betül, Yaman Holding'de kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadır. Zaferine ulaştığını düşünen Betül'ün karşısına Hakan, Mert Kara adıyla dikilir ve yönetim kurulu toplantısında kendini şirketin hissedarı olarak tanıtır.

            Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar. Fikret, yaralıların hastaneye yetişmesi için canla başla çabalarken Züleyha, bu hain saldırının bir düşman tarafından yapıldığını düşünüp savcıyla görüşmek ister.

            Ancak Ümit, yaşanan onca acıdan sonra da rahat durmaz. Savcıya yaptığı şoke edici açıklamalarla Züleyha ve Fikret'i oldukça zor bir duruma sokar. Fikret, başta kararsız kalsa da sonunda Züleyha'ya Hakan'ın adını verir ve saldırıyı onun gerçekleştirmiş olabileceğini söyler.

            HAKAN VE ABDÜLKADİR İNTİKAM PLANI KİMLERİ YAKACAK?

            Şehre intikam ateşiyle beraber gelen Hakan Gümüşoğlu, ölen kardeşi Erkan'ın intikamını almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Demir'le önceden yolları kesişen zengin iş adamı Hakan, şimdi Çukurova'da itibar kazanmak ve dengeleri değiştirmek hedefindedir.
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            Haberler Magazin Yaşadığının alameti yüzük! Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı: Fesat kumkuması gerçek yüzünü aşikar edecek!
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