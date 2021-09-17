Gökhan Gencebay kimdir, kiminle evlendi? Gökhan Gencebay eşi Seda Han Özmen kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?

14 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gökhan Gencebay aslen Samsunludur. Annesi aktris Sevim Emre, arabesk şarkıcısı Orhan Gencebay'dır.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Harrow School'da İngilizce dil eğitimini tamamlamasının ardından lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi'nde işletme üzerine yaptı.

1996'dan beri grafiti ile ilgilenen ve sokaklarda birçok grafitiye imza atan Gökhan Gencebay, ABD ve Avrupa ülkelerinde grafiti üzerine çalışmalarda bulundu. Pera müzesi başta olmak üzere Türkiye'de ve Avrupa'nın birçok şehrinde sergilere katıldı.