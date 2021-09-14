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    • Magazin
    • 15.09.2021 08:45
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    • 15.09.2021 08:45
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    Gelinim Mutfakta 14 Eylül puan durumu açıklandı mı? Kaynana odasını karıştıran hediye! Kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

    Gelinim Mutfakta'da yeni bölümde gelinler arasındaki mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Cuma gününe kadar en yüksek puanı toplayan gelinlerden biri 5 altın bileziğin sahibi olacak. Bir önceki gün dişli yarışmacı Yağnur yine yeniden birinci olmuş ve çeyrek altının sahibi olmuştu. Böyle giderse cuma günü yine koluna bilezikleri takmış olacak. Ancak yeni yarışmacı Hazal Hanım ve kayınvalidesi Bedriye Hanım Yağnur'un hızını kesebilir. Peki Gelinim Mutfakta 14 Eylül puan durumu açıklandı mı? Kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

    takvim.com.tr

    Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde kıyasıma mücadele devam ediyor. Bir önceki gün Yağnur çeyrek altını kazanan gelin olmuştu. Bugün kimin birinci olduğu ve çeyrek altını hangi gelinin kazandığı merak ediliyor. Yarışmaya yeni katılan Hazal Hanım ve kaynanası Bedriye Hanım rakiplerine kök söktürüyor. Yeni bölümde de altını almak isteyen gelin ve kaynanası büyük rekabet ediyor. İşte Gelinim Mutfakta 14 Eylül puan durumu açıklandı mı? Kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? sorularının yanıtları...

    GELİNİM MUTFAKTA 14 EYLÜL SALI PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

    14 Eylül Salı günün günün birincisi belli oldu. Çeyrek altını kazanan gelin bugün Yaren oldu. Günün sonuncusu ise Aslıhan oldu.

    KİM BİRİNCİ OLDU, ÇEYREK ALTIN KİM KAZANDI?

    Yağnur: 12
    Yaren: 19
    Aslıhan: 10
    Hazal :18

    Bugünkü çeyrek altını kapan gelin henüz açıklanmazken, yayında gelinlerin kaynanalara verdikleri hediye kaynana odasını karıştırdı. Yaren ve Aslıhan, kaynanalarına defter hediye etti. Deftere yemek tadımı ve puanlama sırasında söylediklerini yazmalarını istemeleri kıyameti kopardı. Kaynanalar bu isteğe sert karşılık verdi. Bedriye Hanım da, kendisini kaynanalar odasının "Hanım Ağa"sı ilan etti.
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    Haberler Magazin Gelinim Mutfakta 14 Eylül puan durumu açıklandı mı? Kaynana odasını karıştıran hediye! Kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
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