Gelinim Mutfakta 14 Eylül puan durumu açıklandı mı? Kaynana odasını karıştıran hediye! Kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde kıyasıma mücadele devam ediyor. Bir önceki gün Yağnur çeyrek altını kazanan gelin olmuştu. Bugün kimin birinci olduğu ve çeyrek altını hangi gelinin kazandığı merak ediliyor. Yarışmaya yeni katılan Hazal Hanım ve kaynanası Bedriye Hanım rakiplerine kök söktürüyor. Yeni bölümde de altını almak isteyen gelin ve kaynanası büyük rekabet ediyor. İşte Gelinim Mutfakta 14 Eylül puan durumu açıklandı mı? Kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? sorularının yanıtları...