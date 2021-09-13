Ve fütuhat devri başlıyor! Alparslan Büyük Selçuklu 35. bölüm fragmanı: Zaferin büyüklüğü savaşın çetinliğiyle ölçülür

Ve fütuhat devri başlıyor! Alparslan Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı için heyecan sona erdi. Uyanış Büyük Selçuklu adıyla 1. sezonunda bomba gelişmelerin yaşandığı dizinin bu sezon adı başta olmak üzere başrol oyuncusu Mehmet Özgür hariç her şeyinde değişikliğe gidildi. Geçen ayın sonunda sete çıkan dizinin ilk tanıtımı yayınlandı ve savaş sahneleri dikkat çekmeyi başardı. Ayrıca Sultan Alparslan'ın dönemini aktaracak olan projeye pek çok ünlü isim katıldı. Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'un imza attığı dizinin 2. sezonuyla Ekim ayına doğru ekranlarda olması bekleniyor.

HER ŞEY DEĞİŞTİ

Bu yıl Uyanış Büyük Selçuklu adıyla boy gösteren dizinin kadrosu dahil her şeyi değişti. Mehmet Özgür hariç tüm kadro baştan aşağı değişiyor.