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    • Magazin
    • 13.09.2021 12:08
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    • 13.09.2021 12:08
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    Bir Zamanlar Çukurova'da matem havası yaşatacak ayrılık! Bu sözler can yaktı 7 isimden sonra o da gidiyor

    4. sezonuyla geçen hafta izleyicisine kavuşan Bir Zamanlar Çukurova'dan bir ismin daha ayrılacağı iddiası izleyici kahretti. Son bölümde Hande Soral'ın veda haberi izleyicileri üzen gelişmelerden olmuştu. Çukurova'da doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral'ın yeni sezonun ilk bölümlerinde diziye veda eden isimler arasında yer aldı. Hakan Gümüşoğlu karakteriyle dizide boy gösteren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol projede Hakan Gümüşoğlu karakteriyle fırtınalar estirmeye başladı. Yeni sezon ilk bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan isimler dikkat çekerken bir veda yaşanacağı iddiası moralleri bozacak.

    Bir Zamanlar Çukurova’da matem havası yaşatacak ayrılık!

    Bir Zamanlar Çukurova'da matem havası yaşatacak ayrılık! Bu sözler can yaktı 7 isimden sonra o da gidiyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi heyecan dolu 4. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estirmeye başladı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü için geri sayım başladı. Bu hafta 104. bölümüyle ekranlarda olacak dizinin kadrosuna İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü isimler dahil olmuştu. Yeni sezonun ilk bölümlerinde doktor Ümit karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hande Soral'ın veda haberi seyircileri şaşırtmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ateş rolüyle çok konuşulan ve son olarak Akıncı dizisinde rol alan Erkan Bektaş Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katıldı. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Kerem Alışık'ın diziye veda edeceği iddiası izleyicileri kahretti.

    YENİ VEDA

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık 106 ya da 107. bölümdee diziye veda edecek.

    GEÇEN HAFTA BAŞLADI

    Reyting rekortmeni "Bir Zamanlar Çukurova" 4. sezona 9 Eylül'de ekranlara merhaba dedi. Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezon ilk bölümü heyecanla izlendi.

    HAKAN GÜMÜŞOĞLU DÖNEMİ BAŞLADI

    İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu rolüne hayat vermeye başladı. Bir lojistik firmasının sahibi olan Hakan Gümüşoğlu diziye dikkat çeken bir giriş yaptı.

        BİR VEDA DAHA

        Bir Zamanlar Çukurova'da şok eden bir veda daha yaşandı. Dizide doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral yeni sezon ilk bölümde diziden ayrıldı.

        ORTADAN KAYBOLMUŞTU

        Üçüncü sezonun final bölümünde Demir'i gölge gibi takip eden gizli düşmana karşı tüm Çukurova seferber olmuştu. Küçük Leyla'yı alıkoyan, değirmenleri yakıp tırları kaçıran eşkıyayı Fikret'le birlikte aramaya koyulan Demir'in konağı yangın yerine dönmüş, yaşanan kargaşada Demir ortadan kaybolmuştu.

        KEREM ALIŞIK KİMDİR?

        İsmail Kerem Alışık 5 Haziran 1960'da İstanbul'da dünyaya geldi. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı.

            İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır.

            DİZİLER

            Bir Zamanlar Çukurova - Ali Rahmet Fekeli (2018-günümüz)
            Kara Sevda - Ayhan (2017-2018)
            Kara Kutu - Başkomiser Tekin (2015)
            Böyle mi Olacaktı - Kadir Arıkan (2001)
            Baykuşların Saltanatı (2000)
            Zehirli Çiçek - Orhan (2000)
            Oyun Bitti - Demir Filibe (1997-1998)
            Fırtınalar - Ferit Demiröz (1996-1997)

            FİLMOGRAFİ

            Arif V 216 - Ömer (2018)
            Şartlı Tahliye - Raif (2015)
            72. Koğuş - Berbat (2011)
            Saddam'ın Askerleri (2008)
            Hababam Sınıfı Askerde - Sabit (2004)
            Hoşgeldin Hayat - Serhat (2004)
            Dansöz - Zorro (2000)
            Ah Nalan Ah - Kemal (1988)
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