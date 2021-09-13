Bir Zamanlar Çukurova'da matem havası yaşatacak ayrılık! Bu sözler can yaktı 7 isimden sonra o da gidiyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi heyecan dolu 4. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estirmeye başladı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü için geri sayım başladı. Bu hafta 104. bölümüyle ekranlarda olacak dizinin kadrosuna İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü isimler dahil olmuştu. Yeni sezonun ilk bölümlerinde doktor Ümit karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hande Soral'ın veda haberi seyircileri şaşırtmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ateş rolüyle çok konuşulan ve son olarak Akıncı dizisinde rol alan Erkan Bektaş Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katıldı. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Kerem Alışık'ın diziye veda edeceği iddiası izleyicileri kahretti.

YENİ VEDA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık 106 ya da 107. bölümdee diziye veda edecek.