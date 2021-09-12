Hadise'nin Eurovision 4'üncülüğü yıllar sonra gündem oldu! Arto ve Bircan Bali'ye dava şoku



"YOKSA BİRİNCİ OLURDU"

Bircan Bali, yayın esnasında Hadise hakkında ilginç açıklamalarda bulunmuştu. 2009 yılında Eurovision yarışmanın olduğu günlerde özel döneminin olduğunu söyleyen Bali, "Hadise'nin muayyen günüydü. Yoksa birinci olurdu" ifadelerini kullanmıştı. Programın diğer bir sunucusu olan Arto ise Bali'nin sözlerine karşılık olarak ''İşte karşınızda Haydar Dümen" diyerek kahkaha atmıştı.