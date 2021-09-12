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    • 12.09.2021 16:26
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    Hadise'nin Eurovision 4'üncülüğü yıllar sonra gündem oldu! Arto ve Bircan Bali'ye dava şoku

    Hadise'nin Eurovision 4'üncülüğü yıllar sonra gündem oldu... Arto ve Bircan Bali'ye dava şoku! Ünlü şarkıcı Hadise 2009 yılında Eurovision yarışmasında 'Düm Tek Tek' şarkısıyla Türkiye'yi temsil etmiş ve 4. olmuştu. Yıllar sonra tekrarda Eurovision'un gündeme gelmesiyle birlikte magazin programı sunucusu Bircan Bali olay sözler sarf etmişti.

    Hadise’den Arto ve Bircan Bali’ye dava!

    Ünlü şarkıcı Hadise 2009 yılında Eurovision yarışmasında 'Düm Tek Tek' şarkısıyla Türkiye'yi temsil etmiş ve 4. olmuştu. Yıllar sonra tekrarda Eurovision'un gündeme gelmesiyle birlikte magazin programı sunucusu Bircan Bali olay sözler sarf etmişti.


    "YOKSA BİRİNCİ OLURDU"

    Bircan Bali, yayın esnasında Hadise hakkında ilginç açıklamalarda bulunmuştu. 2009 yılında Eurovision yarışmanın olduğu günlerde özel döneminin olduğunu söyleyen Bali, "Hadise'nin muayyen günüydü. Yoksa birinci olurdu" ifadelerini kullanmıştı. Programın diğer bir sunucusu olan Arto ise Bali'nin sözlerine karşılık olarak ''İşte karşınızda Haydar Dümen" diyerek kahkaha atmıştı.

    TEDBİR TALEBİ REDDEDİLDİ

    İkili arasındaki diyalog uzun süre gündemde kalmıştı. Ünlü şarkıcının konu hakkında Aile Mahkemesi'ne Bircan Bali'nin bulduğu her fırsatta genel ahlaka aykırı şekilde psikolojik şiddet içeren beyanlarda bulunduğunu ifade ederek tedbir kararı talebinde bulunmuştu. Mahkeme, talebin reddedilmesine karar vermişti.

        200 BİNLİK TAZMİNAT

        Hadise cephesinde yeni hamle geldi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Avukatı Su Küfteoğlu aracılığıyla başvuran şarkıcı Arto ve Bircan Bali'nin çirkin iddialarına karşılık olarak manevi tazminat davası açtı.Kişilik haklarının zedelendiğini ileri süren Hadise, 200 bin liralık tazminat talebinde bulundu.
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