Hadise derin göğüs dekolteli tulumuyla yine ortalığı yaktı geçti! Kalça dansıyla dikkat çeken şarkıcıyı gören bir daha baktı!
Hadise derin göğüs dekolteli tulumuyla yine ortalığı yaktı geçti! geçtiğimiz günlerde kalça dansıyla dikkat çeken şarkıcıyı gören bir daha baktı! Sahne kostümü ayrı oryantal dansı ayrı olay olan Hadise Instagram paylaşımlarına hız verdi. 2021 Hadise konserleri magazin gündeminden düşmüyor. Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan ünlü ismi gören, 'Kaan'dan ayrıldı eski Hadise geri döndü' yorumlarında bulunuyor.
12.09.2021 13:13
- Son Güncelleme: 12.09.2021 13:22
Hadise derin göğüs dekolteli tulumuyla yine ortalığı yaktı geçti! Geçtiğimiz günlerde verdiği konserde kalça dansıyla dikkat çeken şarkıcı bu kez de backstage pozlarıyla gündeme geldi.
Önceki gün hayranı Tarık D. tarafından rahatsız edildiği yönündeki haberlerle gündeme gelen Hadise Instagram'dan paylaştığı yeni pozlarla sosyal medyayı ikiye böldü.
Siyah tulumlu pozlarıyla sosyal medyayı ikiye bölen Hadise'ye bazı takipçileri, "Kaan'dan ayrılmak yaradı" yorumunda bulunurken bazıları ise, "Hadise eski hailne döndü" diyerek eleştirdi.
SAHNE KOSTÜMÜ AYRI ORYANTAL DANSI AYRI OLAY!
2021 Hadise konserleri gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.