Hadise'yi gözetleyen Tarık D.'ye bir yıla kadar hapis istemiyle dava
Ünlü şarkıcı Hadise'yi oturduğu siteye defalarca gelerek rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verilen Tarık D., bu kez şarkıcıyı gözetlerken yakalandı. Başsavcılık Hadise ve dikizcisi hakkında yaptığı soruşturmayı tamamladı. Hadise uzlaşmayı reddedince şüpheli hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
11.09.2021 09:11
- Son Güncelleme: 11.09.2021 09:13
Tarık D., ocak ayında Hadise'nin oturduğu siteye gelip güvenlik görevlilerine sanatçıyı sordu. İstediği cevabı alamayan genç adam, gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden siteye geldi.
Bu arada İstanbul Aile Mahkemesi de Tarık D.'nin bir ay süreyle Hadise'ye yaklaşmamasına karar verdi.