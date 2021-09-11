Vav TV İzle
Haberler Magazin Hadise'yi gözetleyen Tarık D.'ye bir yıla kadar hapis istemiyle dava

Hadise'yi gözetleyen Tarık D.'ye bir yıla kadar hapis istemiyle dava

Ünlü şarkıcı Hadise'yi oturduğu siteye defalarca gelerek rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verilen Tarık D., bu kez şarkıcıyı gözetlerken yakalandı. Başsavcılık Hadise ve dikizcisi hakkında yaptığı soruşturmayı tamamladı. Hadise uzlaşmayı reddedince şüpheli hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

11.09.2021 09:11 - Son Güncelleme: 11.09.2021 09:13
Hadise’yi gözetleyen Tarık D.’ye bir yıla kadar hapis istemiyle dava

Tarık D., ocak ayında Hadise'nin oturduğu siteye gelip güvenlik görevlilerine sanatçıyı sordu. İstediği cevabı alamayan genç adam, gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden siteye geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’yi gözetleyen Tarık D.’ye bir yıla kadar hapis istemiyle dava

Güvenlik görevlileri durumu Hadise'ye bildirdi ama sanatçı olayı önemsemedi.

Hadise’yi gözetleyen Tarık D.’ye bir yıla kadar hapis istemiyle dava

Tarık D., ertesi gün yeniden sitenin önüne gelip aracıyla kapıyı gözetlemeye başlayınca işin rengi değişti.

Hadise’yi gözetleyen Tarık D.’ye bir yıla kadar hapis istemiyle dava

SORUŞTURMA BİTTİ
Günaydın'ın haberine göre durumun ciddiyetini fark eden şarkıcı, şahıstan şikayetçi oldu.

Hadise’yi gözetleyen Tarık D.’ye bir yıla kadar hapis istemiyle dava

Bu arada İstanbul Aile Mahkemesi de Tarık D.'nin bir ay süreyle Hadise'ye yaklaşmamasına karar verdi.

SON DAKİKA