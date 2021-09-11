Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster hangi gün, ne zaman yayınlanacak? 11 Eylül ATV yayın akışı!

Yeni sezona bomba gibi başlayan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında her hafta heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünün televizyonda yayınlanıp yayınlanmayağını merak eden izleyiciler ATV yayın akışını incelemeye başladı ve yayın akışında yer almadığı görüldü. Peki, Kim Milyoner Olmak İster bu akşam neden yok? Kim Milyoner Olmak İster hangi gün yayınlacak? İşte yeni gösterim tarihi ve detaylar haberimizde!
KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kim Milyoner Olmak İster hangi günler yayınlanıyor son zamanların en merak edilen konularından bir tanesi oldu. Her cumartesi akşamı sevenleri ile bir araya gelen güçlü yapım Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarının sevilen dizisi kardeşlerim ile yayın akışında çakışmasından dolayı günü değişti. Artık her hafta cumartesi günü değil de her Salı ATV ekranlarında sevenleri ile bir araya gelecek.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Kim Milyoner Olmak İster hangi kanalda, saat kaçta en merak edilen konular arasında yer almaya başladı. ATV ekranlarının en sevilen yarışma programı her ne kadar yeni sezona cumartesi günü bomba bir giriş yapmış olsa bile 11 Eylül cumartesi başlayacak Kardeşlerim dizisi ile çakışacak. Bu yüzden artık haftanın her Salı günü ekranlarda 20:00'da yayınlanma kararı alındı.