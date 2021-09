Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster hangi gün, ne zaman yayınlanacak? 11 Eylül ATV yayın akışı!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?



Kim Milyoner Olmak İster hangi günler yayınlanıyor son zamanların en merak edilen konularından bir tanesi oldu. Her cumartesi akşamı sevenleri ile bir araya gelen güçlü yapım Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarının sevilen dizisi kardeşlerim ile yayın akışında çakışmasından dolayı günü değişti. Artık her hafta cumartesi günü değil de her Salı ATV ekranlarında sevenleri ile bir araya gelecek.