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    • Magazin
    • 11.09.2021 20:21
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    • 11.09.2021 20:21
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    Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster hangi gün, ne zaman yayınlanacak? 11 Eylül ATV yayın akışı!

    ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması uzun bir sürenin ardından yayın tarihinde değişikliğe gitti. Yeni sezona büyük bir heyecanla giriş yapan yarışma, cumartesi akşamları yayın akışında yer alıyordu. ATV ekranlarında heyecanla izlenen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının bu akşam yayın akışında yer almaması seyircisini şoke etti. Peki, Kim Milyoner Olmak İster bu akşam neden yok? Kim Milyoner Olmak İster hangi gün yayınlacak? İşte yeni yayın tarihi ve detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    Kim Milyoner Olmak İster hangi gün, ne zaman yayınlanacak?

    Yeni sezona bomba gibi başlayan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında her hafta heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünün televizyonda yayınlanıp yayınlanmayağını merak eden izleyiciler ATV yayın akışını incelemeye başladı ve yayın akışında yer almadığı görüldü. Peki, Kim Milyoner Olmak İster bu akşam neden yok? Kim Milyoner Olmak İster hangi gün yayınlacak? İşte yeni gösterim tarihi ve detaylar haberimizde!

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

    Kim Milyoner Olmak İster hangi günler yayınlanıyor son zamanların en merak edilen konularından bir tanesi oldu. Her cumartesi akşamı sevenleri ile bir araya gelen güçlü yapım Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarının sevilen dizisi kardeşlerim ile yayın akışında çakışmasından dolayı günü değişti. Artık her hafta cumartesi günü değil de her Salı ATV ekranlarında sevenleri ile bir araya gelecek.

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

    Kim Milyoner Olmak İster hangi kanalda, saat kaçta en merak edilen konular arasında yer almaya başladı. ATV ekranlarının en sevilen yarışma programı her ne kadar yeni sezona cumartesi günü bomba bir giriş yapmış olsa bile 11 Eylül cumartesi başlayacak Kardeşlerim dizisi ile çakışacak. Bu yüzden artık haftanın her Salı günü ekranlarda 20:00'da yayınlanma kararı alındı.

        KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

        Kim Milyoner Olmak İster?, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri Atv'de yayınlanan Türk yarışma programı. Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmaktadır.

        Kim Milyoner Olmak İster?, Salı akşamları saat 20.00'de Atv'de yayınlanmaktadır.

        Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunulmuştur. Daha sonra Selçuk Yöntem, 3 yıl programın sunuculuğunu üstlenmiştir. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yapmıştır. 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır.

        Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 TL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1 milyon TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır.
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