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Haberler Magazin Çağla Şıkel’den gün batımında bikinili poz! Kumsal paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu fit hali dikkat çekti

Çağla Şıkel’den gün batımında bikinili poz! Kumsal paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu fit hali dikkat çekti

Çağla Şıkel'den gün batımında bikinili poz! Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, son dönemlerde Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla sık sık gündem olmuştu. İddiaları net bir dille yalanlayan Şıkel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Ünlü model, sosyal medya hesabında gün batımında verdiği bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü model, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Fit haliyle dikkat çeken Çağla Şıkel'in boyu da merak konusu oldu. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...

11.09.2021 20:06 - Son Güncelleme: 11.09.2021 20:06
Çağla Şıkel’den gün batımında bikinili poz! Kumsal paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu fit hali dikkat çekti

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla uzun süre gündem olmuştu.

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Çağla Şıkel’den gün batımında bikinili poz! Kumsal paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu fit hali dikkat çekti

İddiaları net bir dille yalanlayan Çağla Şıkel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Çağla Şıkel’den gün batımında bikinili poz! Kumsal paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu fit hali dikkat çekti

Ünlü model, gün batımında verdiği bikinili pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Çağla Şıkel’den gün batımında bikinili poz! Kumsal paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu fit hali dikkat çekti

Şıkel'in "Yaşamda şans yok, sadece sen var anlasana... Güzel olan geldiyse, korkacağına teşekkür et yaşama, coşkuyla onu kucakla" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Çağla Şıkel’den gün batımında bikinili poz! Kumsal paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu fit hali dikkat çekti

İşte Çağla Şıkel'in sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...

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