Çağla Şıkel’den gün batımında bikinili poz! Kumsal paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu fit hali dikkat çekti
Çağla Şıkel'den gün batımında bikinili poz! Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, son dönemlerde Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla sık sık gündem olmuştu. İddiaları net bir dille yalanlayan Şıkel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Ünlü model, sosyal medya hesabında gün batımında verdiği bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü model, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Fit haliyle dikkat çeken Çağla Şıkel'in boyu da merak konusu oldu. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...
11.09.2021 20:06
- Son Güncelleme: 11.09.2021 20:06
Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla uzun süre gündem olmuştu.