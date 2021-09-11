Oryantal Asena'nın son haline bakın! Gören tanımakta zorlandı sosyal medya ikiye bölündü
Oryantal Asena'nın son haline bakın! İbo Show programındaki performansıyla bir döneme damga vuran Asena, son haliyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Hasan Dere ile evlendikten sonra ekranlara ara veren Asena'nın değişimi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Asena'nın eskiden daha güzel olduğunu belirtirken bir kısmı 'Aşk yaramış' yorumunda bulundu. İşte Asena'nın son hali...
11.09.2021 20:34
- Son Güncelleme: 11.09.2021 20:34
İbo Show programında sergilediği performanslarla hafızalara kazınan eski oryantal Asena, 017 yılında Hasan Dere ile dünyaevine girerek magazin basınından uzaklaştı.
Uzun bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan Asena, son haliyle gündeme geldi. Ünlü oryantalin yıllar içindeki değişimi sosyal medyaya damga vurdu.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Asena'nın eskiden daha güzel olduğunu belirtirken bir kısmı 'Aşk yaramış' yorumunda bulundu.