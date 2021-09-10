9 Eylül reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Kazara Aşk hangi dizi birinci oldu?

9 Eylül günü sabah, öğle ve akşam kuşağında televizyon ekranlarında yayınlanan programları takip eden izleyiciler hangi dizi ya da programın birinci olduğunu merak etmeye başladı. Bilindiği üzere bir önceki günün reyting sonuçları sabah saatlerinde seyircilere duyuruluyor. Peki, 9 Eylül reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Kazara Aşk hangi dizi birinci oldu? İşte bilgiler...
9 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
2 CAMDAKI KIZ KANAL D
3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
İşte sonuçların devamı;
6 MASTERCHEF TURKIYE TV8
7 ESRA EROL'DA ATV
8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
9 HAVA DURUMU ATV
10 HAVA DURUMU KANAL D