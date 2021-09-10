Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 10.09.2021 12:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2021 12:00
    ABONE OL

    9 Eylül reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Kazara Aşk hangi dizi birinci oldu?

    Dün yayınlanan dizi ve programları takip eden izleyiciler hangi yapımın birinci olduğunu araştırıyor. Dün ATV ekranlarında Bir Zamanlar Çukurova 103. bölümüyle, Kanal D ekranlarında Camdaki Kız 10. bölümüyle ve Star TV ekranlarıyla Kazara Aşk 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 9 Eylül reyting sonuçları nasıl şekillendi? Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Kazara Aşk hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler...

    9 Eylül reyting sonuçları açıklandı!

    9 Eylül günü sabah, öğle ve akşam kuşağında televizyon ekranlarında yayınlanan programları takip eden izleyiciler hangi dizi ya da programın birinci olduğunu merak etmeye başladı. Bilindiği üzere bir önceki günün reyting sonuçları sabah saatlerinde seyircilere duyuruluyor. Peki, 9 Eylül reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Kazara Aşk hangi dizi birinci oldu? İşte bilgiler...

    9 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

    2 CAMDAKI KIZ KANAL D

    3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

    4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    5 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

    İşte sonuçların devamı;

    6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

    7 ESRA EROL'DA ATV

    8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

    9 HAVA DURUMU ATV

    10 HAVA DURUMU KANAL D

        AB İLK 10 PROGRAM

        1 CAMDAKI KIZ KANAL D

        2 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

        3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

        4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

        5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

        6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

        7 CEP HERKULU NAIM SULEYMANOGLU (T.S) TRT 1

        8 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

        9 HAVA DURUMU KANAL D

        10 ESRA EROL'DA ATV

            REYTİNG NEDİR?

            Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Zorba koca ve arkadaşı gözaltında! Şilan, Müge Anlı’ya her şeyi anlattı
            Haberler Magazin 9 Eylül reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Kazara Aşk hangi dizi birinci oldu?
                SON DAKİKA