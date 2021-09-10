Eski dostlar yine aynı masada! Çukur'un 5 ismi aylar sonra o projeye çıkartma yapacak. Çukur dizisinde boy gösteren 5 ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Çağatay Erdenet karakterine hayat veren Nejat İşler, İyi Adamın 10 Günü isimli sinema filminde rol alacak. Heyecanla beklenen filmin kadrosunda Nejat İşler'in yanı sıra Çukur dizisinde rol alan Kadir Çermik, Rıza Kocaoğlu, Şenay Gürler ve İlayda Alişan gibi Çukur'un önemli isimleri de rol alacak.

ÇUKUR'UN YILDIZLARI BİR ARAYA!

4. sezonuyla Haziran ayında final yaparak ekranlara veda eden Çukur dizisinin oyuncularının yeni adresleri teker teker belli olmaya başladı.