Gelinim Mutfakta 9 Eylül 2021 puan durumu: Demet Akalın ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? sorularına yanıt aranıyor. Gelinim Mutfakta'nın dördüncü gününce kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bir önceki gün Aslıhan günün en yüksek puanını alarak 21 puanla birinci olmuş ve çeyrek altını kapmıştı. Haftanın son gününe bir gün kala bugün en yüksek puanı alacak gelin merak ediliyor. 4 gelin ve 4 kaynananın yarıştığı milyonlarca izleyiciye sahip popüler program Gelinim Mutfakta'nın 9 Eylül 2021 puan durumu haberimizde...