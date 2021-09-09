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    • Magazin
    • 09.09.2021 15:45
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    • 09.09.2021 15:45
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    Gelinim Mutfakta 9 Eylül 2021 puan durumu: Demet Akalın ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

    Gelinim Mutfakta'da haftanın sonuna geliniyor. Yarınki bölümde gelinlerden biri elenecek ve yarışmaya veda edecek. Bu nedenle bugünkü en yüksek puanı alacak gelin yarışmada kalmayı garantilemiş olacak. Bu kapsamda Gelinim Mutfakta 9 Eylül 2021 kazananı merak ediliyor. Peki Demet Akalın'nın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışma programında bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta 9 Eylül 2021 puan durumu: Demet Akalın ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

    Gelinim Mutfakta 9 Eylül 2021 puan durumu: Demet Akalın ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? sorularına yanıt aranıyor. Gelinim Mutfakta'nın dördüncü gününce kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bir önceki gün Aslıhan günün en yüksek puanını alarak 21 puanla birinci olmuş ve çeyrek altını kapmıştı. Haftanın son gününe bir gün kala bugün en yüksek puanı alacak gelin merak ediliyor. 4 gelin ve 4 kaynananın yarıştığı milyonlarca izleyiciye sahip popüler program Gelinim Mutfakta'nın 9 Eylül 2021 puan durumu haberimizde...

    9 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Aslıhan:
    Büşra:
    Yağnur:
    Yaren:

    Puan durumu az sonra belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU, ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

    9 Eylül Gelinim Mutfakta'da günün birincisi belli oldu. Çeyrek altını kazanan gelin yine Yağnur oldu.

    DÜN (8 EYLÜL) GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler dün ıspanaklı patates hazırladı.

    Gelinim Mutfakta haftanın üçüncü gününde, çeyrek altının sahibi 21 puanla Aslıhan oldu. İşte 8 Eylül Çarşamba puan durumu;

    Aslıhan: 21
    Büşra: 10
    Yağnur: 8
    Yaren: 13
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    Haberler Magazin Gelinim Mutfakta 9 Eylül 2021 puan durumu: Demet Akalın ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
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