Gelinim Mutfakta Yağnur İşçiler kimdir, kaç yaşında, nereli? Yağnur'un kaynanası Nilgün Hanım kimdir?

YAĞNUR İŞÇİLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Manisalı olan başarılı yarışmacı 9 yıllık evlidir ve bir oğlu ile bir kızı vardır.

Yağnur daha önce programa 17 Aralık 2018 tarihinde katılmış ve 5 altın bilezik kazanmıştı.

Programda 5 hafta kalan Yağnur, yarışmada çok kalmak istese de maalesef başaramamıştı. Gelinim Mutfakta 23 Mart yarışmacısı Yağnur daha önce Ben Bilmem Eşim bilir programına eşi ile birlikte katılmış ama oradan da eli boş dönmüştü. Yağnur, Sina, Ezgi ve Gülcan ile birlikte yarışmıştı. O dönem Reyhan hanım Sina'yı tuttuğu için Gülcan da kaynanasının destekleri ile iyi puanlar alması sonucunda maalesef 25 Ocak 2109 Cuma günü elenen yarışmacı olmuştu.

YAĞNUR'UN KAYNANASI NİLGÜN HANIM KİMDİR?

Nilgün İşler'in 3 torunu var. Yağnur, Nilgün Hanım'ın ilk gelinidir. Nilgün Hanım da Manisalı'dır.