Eşcinsel görüntü, firari kiralık katil derken Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan 'yok artık' dedirtecek bir haber daha!
Eşcinsel görüntü, firari kiralık katil derken Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan 'yok artık' dedirtecek bir haber daha! Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli boşanma davası devam eden Yağmur Sarnıç'ın 'aslan kocam' diye fotoğraflarını paylaştığı Baycan Şenürek'ten hamile olduğu ortaya çıktı. Yağmur Sarnıç, 3 çocuğunun velayetini onlara "canım istedi" diyerek şiddet uyguladığı için kaybetmişti.
Eşcinsel görüntü, firari kiralık katil derken Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan 'yok artık' dedirtecek bir haber daha!Uyguladığı şiddet nedeniyle çocuklarının velayetini kaybeden Yağmur Sarnıç'ın hamile olduğu ortaya çıktı.
Aşık ile yaşadığı kavgalarla gündemden düşmeyen Sarnıç, geçtiğimiz aylarda Baycan Şenürek ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.
NELER YAŞANDI?
Ünlü futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.Bununla birlikte Yağmur Aşık ile cezaevi firarisi olan eski sevgilisi Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor.