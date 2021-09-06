Gönül Dağı'ndan bir uçan bir de kaçan! Bu kez onun bileti kesildi keyifler kesinlikle kaçacak. Ağustos ayında sete çıkan Gönül Dağı'nın 2. sezonunda seyircileri şaşırtacak ayrılık gelişmeleri peş peşe yaşanacak. TRT 1 ekranlarının cumartesilerine damgasını vuran yapımlarından birisi olan Gönül Dağı'na sevilen iki isim veda ediyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gönül Dağı dizisinin son 10 bölümünde kadroya dahil olan ve Fadime karakteriyle adından söz ettiren Cemre Melis Çınar projeye veda ediyor. İlk sezondan itibaren çekimleri Eskişehir'de gerçekleştirilen dizinin kadrosuna yeni sezonda Serkan Kuru katıldı.

YENİ İSİM KATILIYOR

Peş peşe iki vedanın ardı sıra yaşandığı proye ünlü oyuncu Serkan Kuru katıldı. Ünlü isim Gönül Dağı'nda doktor Kenan karakterine hayat verecek.