Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.09.2021 10:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.09.2021 10:27
    ABONE OL

    Gönül Dağı'ndan bir uçan bir de kaçan! Bu kez onun bileti kesildi keyifler kesinlikle kaçacak

    İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Gönül Dağı'nda geçtiğimiğz hafta moral bozacak bir ayrılık gelişmesi yaşanmıştı. Kadroda yer alan iki kilit ismin vedasıyla birlikte dengelere değişecek. Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sezon finalinde Utku Ateş'in veda ettiği diziden bir ismin daha ayrılığı şok etkisi yarattı. On bölüm boyunca Fadime karakterini oynayan Cemre Melis Çınar 2. sezonda dizinin kadrosunda yer almayacak ve gelen yeni teklifleri değerlendirmeye başladı. 2 vedanın yaşandığı projeye Serkan Kuru katıldı. Ünlü isim Gönül Dağı'nda doktor Kenan karakterine hayat verecek.

    Gönül Dağı’nda 2 ayrılık yaşanacak!

    Gönül Dağı'ndan bir uçan bir de kaçan! Bu kez onun bileti kesildi keyifler kesinlikle kaçacak. Ağustos ayında sete çıkan Gönül Dağı'nın 2. sezonunda seyircileri şaşırtacak ayrılık gelişmeleri peş peşe yaşanacak. TRT 1 ekranlarının cumartesilerine damgasını vuran yapımlarından birisi olan Gönül Dağı'na sevilen iki isim veda ediyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gönül Dağı dizisinin son 10 bölümünde kadroya dahil olan ve Fadime karakteriyle adından söz ettiren Cemre Melis Çınar projeye veda ediyor. İlk sezondan itibaren çekimleri Eskişehir'de gerçekleştirilen dizinin kadrosuna yeni sezonda Serkan Kuru katıldı.

    YENİ İSİM KATILIYOR

    Peş peşe iki vedanın ardı sıra yaşandığı proye ünlü oyuncu Serkan Kuru katıldı. Ünlü isim Gönül Dağı'nda doktor Kenan karakterine hayat verecek.

    BEKLENMEDİK VEDA

    İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gönül Dağı'nda can sıkacak bir ayrılık daha yaşandı. Ünlü ismin 2. sezon öncesi gidişi seyirciyi şok etti.

    Başka bir veda yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yavaş yavaş yer almaya başladı. TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri heyecanla takip edilen Gönül Dağı dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

        Utku Ateş'in sezon sonu veda ettiği diziden bir isim daha ayrıldı. 10 bölümdür Fadime karakteriyle isminden çok bahsettiren Cemre Melis Çınar 2. sezonda dizinin kadrosunda yer almayacak.

        YENİ SEZON HEYECANI

        TRT 1 ekranlarında bu sezona damgasını vuran yapımlar arasında yer alan Gönül Dağı Mayıs ayının son haftasına yayınlanan sezon finali bölümüyle yaz tatiline girdi.

        Duygu ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Gönül Dağı dizisinde ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düştü.

            Gülsim Ali, Berk Atan ve Utku Ateş gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizide izleyicileri şok edecek bir gelişme meydana gelmişti.

            Serdar karakteriyle dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Utku Ateş, İskender karakteriyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Cam Tavanlar'ın kadrosuna katılmıştı.

            Ancak Cam Tavanlar dizisinin final yapmasının hemen ardından akıllara acaba Utku Ateş, Gönül Dağı'na geri dönecek mi ihtimali geldi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Okullarda ilk gün heyecanı
            Haberler Magazin Gönül Dağı'ndan bir uçan bir de kaçan! Bu kez onun bileti kesildi keyifler kesinlikle kaçacak
                SON DAKİKA