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    • Magazin
    • 04.09.2021 11:56
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    • 04.09.2021 11:56
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    Ayşe Yüksel'in ateş bacayı sardı o ünlü oyuncuyla göz göze içi eridi! Survivor Ayşe hem iş hem aşkta mı kazandı sevgilisi deniyor

    Survivor bitti bitmesine ama yankıları bitmek bilmiyor. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Gerek yarışmadaki performansı gerek se Yiğit Alp Poyraz'la adının karıştığı aşk dedikoduları derken Survivor sonrasında Ayşe Yüksel, Instagram'da fırtınalar estiriyor. Yarışmada Yiğit Alp Poyraz'la sevgili oldukları iddia edilen Ayşe Yüksel şu sıralar tatilin tadını çıkarırken flaş bir iddia ortaya atıldı. Ayşe Yüksel ve ünlü oyuncu Tuan Tunalı'nın birlikte tatile çıkması ve romantik dansları sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları 'havada aşk kokusu var' yorumunda bulundular.

    Ayşe Yüksel’in ateş bacayı sardı

    Ayşe Yüksel'in ateş bacayı sardı o ünlü oyuncuyla göz göze içi eridi! Survivor Ayşe hem iş hem aşkta mı kazandı sevgilisi deniyor... Survivor'ın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Şimdilerde, Survivor'ın kendisine getirdiği şöhretin tadını çıkarıyor. Bir yandan Survivor'ın yorgunluğunu sosyal medyada atan Ayşe Yüksel bir yandan da dikkat çeken paylaşımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Survivor'ın yorgunluğunu tatilde atan Ayşe Yüksel'in o ünlü oyuncuyla adı aşk dedikodularını karıştır. İşte bu dedikodulara neden olan o görüntüler.

    Turuncu elbisesiyle sere serpe uzandığı pozlarını sosyal medyada yayınlayan Ayşe Yüksel şu sıralar ünlü oyuncu Tuan Tunalı'yla tatilde.

    Nitekim ikili tatilde olduklarını saklamıyor aksine birbirlerinin fotoğraflarının altına yorum bile yapıyor.

        Bu hamleler sonrası aşk dedikoduları fokur fokur kaynarken sosyal medyaya bomba gibi bir video düştü.

        Ayşe Yüksel ve Tuan Tunalı'nın romantik dansı sonrası aşk iddiaları giderek güçlendi.

        İŞTE O GÖRÜNTÜLER

        İkilinin yakın arkadaş olduğu biliniyor ancak yine de aşk dedikodularının arkası kesilmiyor.

            Bu doğrultuda ne Ayşe Yüksel'den ne de Tuan Tunalı'dan bir açıklama geldi.

            Pek çok sosyal medya kullanıcısı ise 'havada aşk kokusu var' yorumlarında bulundu.

            Tuan Tunalı bir süre önce üç yıldır birlikte olduğu Rus sevgilisi Yana Mazanova ayrılmıştı.
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                Haberler Magazin Ayşe Yüksel'in ateş bacayı sardı o ünlü oyuncuyla göz göze içi eridi! Survivor Ayşe hem iş hem aşkta mı kazandı sevgilisi deniyor
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