Ayşe Yüksel'in ateş bacayı sardı o ünlü oyuncuyla göz göze içi eridi! Survivor Ayşe hem iş hem aşkta mı kazandı sevgilisi deniyor... Survivor'ın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Şimdilerde, Survivor'ın kendisine getirdiği şöhretin tadını çıkarıyor. Bir yandan Survivor'ın yorgunluğunu sosyal medyada atan Ayşe Yüksel bir yandan da dikkat çeken paylaşımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Survivor'ın yorgunluğunu tatilde atan Ayşe Yüksel'in o ünlü oyuncuyla adı aşk dedikodularını karıştır. İşte bu dedikodulara neden olan o görüntüler.
Turuncu elbisesiyle sere serpe uzandığı pozlarını sosyal medyada yayınlayan Ayşe Yüksel şu sıralar ünlü oyuncu Tuan Tunalı'yla tatilde.
Nitekim ikili tatilde olduklarını saklamıyor aksine birbirlerinin fotoğraflarının altına yorum bile yapıyor.