Ayşe Yüksel'in ateş bacayı sardı o ünlü oyuncuyla göz göze içi eridi! Survivor Ayşe hem iş hem aşkta mı kazandı sevgilisi deniyor... Survivor'ın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Şimdilerde, Survivor'ın kendisine getirdiği şöhretin tadını çıkarıyor. Bir yandan Survivor'ın yorgunluğunu sosyal medyada atan Ayşe Yüksel bir yandan da dikkat çeken paylaşımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Survivor'ın yorgunluğunu tatilde atan Ayşe Yüksel'in o ünlü oyuncuyla adı aşk dedikodularını karıştır. İşte bu dedikodulara neden olan o görüntüler.