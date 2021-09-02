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    • Magazin
    • 02.09.2021 12:43
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    • 02.09.2021 12:43
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    Batuhan Karacakaya'dan Survivor'da kim öpüştü itirafı geldi! Ayşe ortaya attı temizlemesi ona kaldı 'sadece secdeyi öper'

    Survivor 2021 bitti bitmesine ama yankıları bir türlü dinmek bilmedi. İsmail Balaban'ın şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2021 onun dışında herkese yaradı. Hepsi birer sosyal medya fenomeni olurken, Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe Yüksel şarkı çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak öyle biri var ki herkes ona haksızlık yapıldığını dile getiriyor ve desteğini her daim belirtiyor. O isim Batuhan Karacakaya. Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i olarak tanıdığımız Batuhan Karacakaya şampiyonluk adaylarından biriyken sürpriz bir şekilde adaya veda etmişti. Önceki gün Ayşe Yüksel'in 'Survivor'da öpüşenler oldu' açıklamalarına ilk tepki de ondan geldi. Sebebi ise Survivor süresince Aleyna Kalaycıoğlu ile aralarında olan yakınlaşma.

    Batuhan Karacakaya’dan Survivor’da kim öpüştü itirafı geldi!

    Batuhan Karacakaya'dan Survivor'da kim öpüştü itirafı geldi! Ayşe ortaya attı temizlemesi ona kaldı 'sadece secdeyi öper'... Sosyal medya Ayşe Yüksel'in itiraflarıyla çalkalanıyor. Şimdiler şarkı yapmak için kolları sıvayan Ayşe Yükseli soru-cevap yaptığı bir programda, iki yarışmacının öpüşecek kadar yakınlaştığını ancak bunu yarışma sonrasına taşımadıklarını itiraf edince gözler Batuhan Karacakaya'ya çevrildi. Yarışma esnasında Aleyna Kalaycıoğlu ile yakınlaştığı bilinen Batuhan Karacakaya bakın ne halme yaptı.

    Survivor Ayşe Yüksel'in sosyal medya paylaşımları sık sıkı gündem oluyor. Survivor Ayşe yarışma sonrasında da yaptığı iddialı paylaşım ve açıklamalarla dikkat çekiyor. Ayşe Yüksel son olarak katıldığı programda gündem olan bir açıklama yaptı.

    "ADADA ÖPÜŞTÜĞÜNÜ DUYDUĞUMUZ İNSANLAR VARDI"

    Survivor'dan elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ayşe Yüksel, kariyerine şarkı söyleyerek devam edeceğini ama süreçte de üniversite eğitimine devam edeceğini belirtti.

        Sevenlerinden gelen soruları yanıtlayan Yüksel, "İçinde kalan söylemek istediğin bir şey?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

        "İçimde neler neler var bir bilseniz. Şuraya döksem roman olur. Söylemek istediklerim var ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Adada öpüştüğünü duyduğumuz insanların dışarıdaki tutumunun neden devam etmediği ve halkın bundan haberdar olmaması benim içimde kalan şeylerden biri."

        Ayşe Yüksel'in bu açıklaması sonrası gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Survivor adada kimlerin öpüştüğü ve konunun detayları merak konusu oldu.

            Ayşe Yüksel'in bu iddiaları sonrası gözler direkt olarak Aleyna Kalaycıoğlu ile Batuhan Karacakaya'ya çevrildi. Nitekim yarışma esnasında bilinen en net yakınlaşma onların arasında olmuştu. Ve tıpkı Ayşe Yüksel'in dediği gibi yarışma sonrasına bu bağı taşımamışlardı.

            Ayşe Yüksel'in Survivor 2021 ile ilgili bomba iddiası sonrasında Batuhan Karacakaya'dan ilk reaksiyon geldi.

            Soru - Cevap videosunda Survivor'da bu sezon iki ismin adadayken öpüştüklerini duyduğunu iddia eden Ayşe Yüksel'in bu açıklaması sonrasında birçok yarışmacıya konu ile ilgili sorular yöneltilirken Batuhan Karacakaya, bir fanının yazmış olduğu "Batuhan Karacakaya yalnızca secdeyi öper." yorumuna imalı bir şekilde gülücük emojili cevabını vererek bu ismin kendisi olmadığını ifade etti.
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            Haberler Magazin Batuhan Karacakaya'dan Survivor'da kim öpüştü itirafı geldi! Ayşe ortaya attı temizlemesi ona kaldı 'sadece secdeyi öper'
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