Batuhan Karacakaya'dan Survivor'da kim öpüştü itirafı geldi! Ayşe ortaya attı temizlemesi ona kaldı 'sadece secdeyi öper'... Sosyal medya Ayşe Yüksel'in itiraflarıyla çalkalanıyor. Şimdiler şarkı yapmak için kolları sıvayan Ayşe Yükseli soru-cevap yaptığı bir programda, iki yarışmacının öpüşecek kadar yakınlaştığını ancak bunu yarışma sonrasına taşımadıklarını itiraf edince gözler Batuhan Karacakaya'ya çevrildi. Yarışma esnasında Aleyna Kalaycıoğlu ile yakınlaştığı bilinen Batuhan Karacakaya bakın ne halme yaptı.
Survivor Ayşe Yüksel'in sosyal medya paylaşımları sık sıkı gündem oluyor. Survivor Ayşe yarışma sonrasında da yaptığı iddialı paylaşım ve açıklamalarla dikkat çekiyor. Ayşe Yüksel son olarak katıldığı programda gündem olan bir açıklama yaptı.
"ADADA ÖPÜŞTÜĞÜNÜ DUYDUĞUMUZ İNSANLAR VARDI"
Survivor'dan elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ayşe Yüksel, kariyerine şarkı söyleyerek devam edeceğini ama süreçte de üniversite eğitimine devam edeceğini belirtti.