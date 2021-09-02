Batuhan Karacakaya'dan Survivor'da kim öpüştü itirafı geldi! Ayşe ortaya attı temizlemesi ona kaldı 'sadece secdeyi öper'... Sosyal medya Ayşe Yüksel'in itiraflarıyla çalkalanıyor. Şimdiler şarkı yapmak için kolları sıvayan Ayşe Yükseli soru-cevap yaptığı bir programda, iki yarışmacının öpüşecek kadar yakınlaştığını ancak bunu yarışma sonrasına taşımadıklarını itiraf edince gözler Batuhan Karacakaya'ya çevrildi. Yarışma esnasında Aleyna Kalaycıoğlu ile yakınlaştığı bilinen Batuhan Karacakaya bakın ne halme yaptı.