Survivor’da ilişki skandalı Ayşe Yüksel ifşa etti ortalık birbirine girdi! Survivor’da kim öpüştü Ayşe’nin itirafı sonrası Acun Ilıcalı...

"İçimde neler neler var bir bilseniz. Şuraya döksem roman olur. Söylemek istediklerim var ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Adada öpüştüğünü duyduğumuz insanların dışarıdaki tutumunun neden devam etmediği ve halkın bundan haberdar olmaması benim içimde kalan şeylerden biri."