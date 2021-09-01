Survivor'da ilişki skandalı Ayşe Yüksel ifşa etti ortalık birbirine girdi! Survivor'da kim öpüştü Ayşe'nin itirafı sonrası Acun Ilıcalı...
Survivor bitti bitmesine ama yankıları bitmek bilmiyor. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Gerek yarışmadaki performansı gerek se Yiğit Alp Poyraz'la adının karıştığı aşk dedikoduları derken Survivor sonrasında Ayşe Yüksel önceki gün yaptığı bir itirafla sosyal medyanın gündemine düştü. Ayşe Yüksel, katıldığı bir programda "Adada öpüşenler vardı" diyerek herkesi şaşkına uğrattı. İşte haberin detayları...
01.09.2021 10:27
- Son Güncelleme: 01.09.2021 10:27
Survivor yarışmasındaki tartışmalı isimlerden olan Ayşe Yüksel ne yapsa olay oluyor. İddialı pozların ardından Survivor Ayşe şimdi de ilginç açıklamasıyla gündemde...
Survivor Ayşe Yüksel'in sosyal medya paylaşımları sık sıkı gündem oluyor. Survivor Ayşe yarışma sonrasında da yaptığı iddialı paylaşım ve açıklamalarla dikkat çekiyor.
Ayşe Yüksel son olarak katıldığı programda gündem olan bir açıklama yaptı.
"ADADA ÖPÜŞTÜĞÜNÜ DUYDUĞUMUZ İNSANLAR VARDI"
Survivor'dan elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ayşe Yüksel, kariyerine şarkı söyleyerek devam edeceğini ama süreçte de üniversite eğitimine devam edeceğini belirtti.