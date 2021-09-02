3. sezonuyla dikkatleri üzerine çeken Bir Zamanlar Çukurova'da yine çok konuşulacak bir sezonla adından söz ettirecek. Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın vedasının ardından Erkan Bektaş ve İbrahim Çelikkol'u transfer eden dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte diziye dair detaylar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Reyting rekortmeni "Bir Zamanlar Çukurova" 4. sezona 9 Eylül'de başlıyor. Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonundan ilk görüntüler yayınlandı.
İşte yeni sezona dair merak edilenler;
HAKAN GÜMÜŞOĞLU DÖNEMİ BAŞLIYOR
İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu rolüne hayat verecek. Bir lojistik firmasının sahibi olan Gümüşoğlu Beyrut sahneleriyle diziye dikkat çeken bir giriş yapacak.
SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR
Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır.