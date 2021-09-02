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    • Magazin
    • 02.09.2021 16:11
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    • 02.09.2021 16:31
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    Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu mu?

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da 4. sezonla birlikte yeni bir dönem başlıyor. Diziye bu sezon İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş başta olmak üzere pek çok yeni isim katılacak. Ayrıca dizide herkesi bir veda yaşanacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlıyor?

    3. sezonuyla dikkatleri üzerine çeken Bir Zamanlar Çukurova'da yine çok konuşulacak bir sezonla adından söz ettirecek. Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın vedasının ardından Erkan Bektaş ve İbrahim Çelikkol'u transfer eden dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte diziye dair detaylar...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Reyting rekortmeni "Bir Zamanlar Çukurova" 4. sezona 9 Eylül'de başlıyor. Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonundan ilk görüntüler yayınlandı.

    İşte yeni sezona dair merak edilenler;

    HAKAN GÜMÜŞOĞLU DÖNEMİ BAŞLIYOR

    İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu rolüne hayat verecek. Bir lojistik firmasının sahibi olan Gümüşoğlu Beyrut sahneleriyle diziye dikkat çeken bir giriş yapacak.

    SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

    Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır.

        Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!

        FİKRET BİR KEZ DAHA DEMİR'E DOST ELİNİ UZATIYOR

        Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir. Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır. Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir.

        SAVCI, DEMİR'İN PEŞİNDE!

        Avcı köpeklerinin bulduğu cesedin kimliği tespit edilince, savcılık da harekete geçer. Demir, baş şüphelidir. Ancak o sırada Demir de bir kaçırılma olayı için savcının kapısını çalacaktır.

            Tüm bunlar olurken, Fikret büyük bir ipucu yakalar. İkisi bu ipucunun peşinden büyük bir operasyon düzenlemeye karar verirler! Onlar büyük oyunun peşindeyken, olaylar gittikçe çığırından çıkar! Ta ki eşkıya tekrar konağı basıp, taş taş üstünde bırakmayana, her yeri alev alev yakana kadar.
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