3. sezonuyla dikkatleri üzerine çeken Bir Zamanlar Çukurova'da yine çok konuşulacak bir sezonla adından söz ettirecek. Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın vedasının ardından Erkan Bektaş ve İbrahim Çelikkol'u transfer eden dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte diziye dair detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Reyting rekortmeni "Bir Zamanlar Çukurova" 4. sezona 9 Eylül'de başlıyor. Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonundan ilk görüntüler yayınlandı.

İşte yeni sezona dair merak edilenler;