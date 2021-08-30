Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.08.2021 23:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2021 23:48
    ABONE OL

    Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı? Masterchef mavi kırmızı takım kaptanları kim oldu?

    TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında heyecan devam ediyor. Oyunda yeni haftada kaptanlık heyecanı yaşandı. Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı? Masterchef mavi kırmızı takım kaptanları kim oldu sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. 16 yarışmacı kırmızı ve mavi takımlara ayrılıyor ve takım kaptanlarının direktifleriyle mutfağa giriyor. Peki; Msaterchef kaptanlık oyunu kim kazandı?

    takvim.com.tr
    Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı? Masterchef mavi kırmızı takım kaptanları kim oldu?

    Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı? Masterchef mavi kırmızı takım kaptanları kim oldu? TV 8 ekranlarında izleyicilerle buluşan yarışma programı Masterchef'te yarışmacılar jürilerin beğenisine en iyi yemekleri sunmaya çalışıyor. Kırmızı ve mavi takımlarda belirlenen kaptanlar takımları mutfakta yönetiyor. Peki; Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı?

    MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

    asterChef Türkiye'de ikinci hafta mücadelesi kaptanlık oyunu ile başladı. İlk elemenin sonrasında yedeklerden ana kadroya giren Mustafa Ozan oldu. MasterChef'in 30 Ağustos Pazartesi günü ekrana gelen 52. bölümde mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar arasındaki mücadele nefes kesti.

    Şefler, yarışmacılardan 40 dakika içinde tantuni yapmalarını istedi.

    MasterChef 2021'de yarışmacılar, verilen süre içinde en iyi tantuniyi yapmak için kolları sıvadı. Tezgahlarının başına geçen yarışmacılar, şeflerin verdiği püf noktaları da dikkate alarak gecenin en iyi yemeğini yapmak için çalıştı. Tüm becerilerini sergileyen yarışmacıların yaptığı şeflerin beğenisine sundu. Şefler, farklı yarışmacıları seçerek tadım yaptı ve beğendiği tabakları diğer şeflere tavsiye etti. Böylece finale kalan altı isim ortaya çıktı.

        MasterChef'te kaptanlık oyununda finale kalan isimler; Sergen, Tahsin, Hasan, Burcu, Eren ve İbrahim oldu. Bu yarışmacıların yemekleri bir kez daha şefler tarafından tadımı yapıldı. Ve son değerlendirme sonucunda kazanan isim açıklandı. Şeflerin verdiği oybirliği ile karara göre kaptanlık oyununu kazanan isim Tahsin oldu ve bu haftanın Mavi takım kaptanı oldu.

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        MasterChef Türkiye'de bu haftanın kaptanları Tahsin ve Emre oldu. Mavi takım kaptanı Tahsin ile başlayan seçim sonrasında Mavi takım ile Kırmızı takım kadroları şu şekilde oluştu;

        MAVİ TAKIM: Tahsin, Eren, Hasan, Dilara, Ömer, Mustafa, Milhan, Tunahan

        KIRMIZI TAKIM: Emre, Sergen, Hamza, Safanur, Fatma, Burcu, Mert, İbrahim
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Afganistan’dan çekilme süreci tamamlandı
        Haberler Magazin Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı? Masterchef mavi kırmızı takım kaptanları kim oldu?
            SON DAKİKA