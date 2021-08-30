Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı? Masterchef mavi kırmızı takım kaptanları kim oldu?

MasterChef'te kaptanlık oyununda finale kalan isimler; Sergen, Tahsin, Hasan, Burcu, Eren ve İbrahim oldu. Bu yarışmacıların yemekleri bir kez daha şefler tarafından tadımı yapıldı. Ve son değerlendirme sonucunda kazanan isim açıklandı. Şeflerin verdiği oybirliği ile karara göre kaptanlık oyununu kazanan isim Tahsin oldu ve bu haftanın Mavi takım kaptanı oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın kaptanları Tahsin ve Emre oldu. Mavi takım kaptanı Tahsin ile başlayan seçim sonrasında Mavi takım ile Kırmızı takım kadroları şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM: Tahsin, Eren, Hasan, Dilara, Ömer, Mustafa, Milhan, Tunahan

KIRMIZI TAKIM: Emre, Sergen, Hamza, Safanur, Fatma, Burcu, Mert, İbrahim