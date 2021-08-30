Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı? Masterchef mavi kırmızı takım kaptanları kim oldu? TV 8 ekranlarında izleyicilerle buluşan yarışma programı Masterchef'te yarışmacılar jürilerin beğenisine en iyi yemekleri sunmaya çalışıyor. Kırmızı ve mavi takımlarda belirlenen kaptanlar takımları mutfakta yönetiyor. Peki; Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı?
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
asterChef Türkiye'de ikinci hafta mücadelesi kaptanlık oyunu ile başladı. İlk elemenin sonrasında yedeklerden ana kadroya giren Mustafa Ozan oldu. MasterChef'in 30 Ağustos Pazartesi günü ekrana gelen 52. bölümde mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar arasındaki mücadele nefes kesti.
Şefler, yarışmacılardan 40 dakika içinde tantuni yapmalarını istedi.
MasterChef 2021'de yarışmacılar, verilen süre içinde en iyi tantuniyi yapmak için kolları sıvadı. Tezgahlarının başına geçen yarışmacılar, şeflerin verdiği püf noktaları da dikkate alarak gecenin en iyi yemeğini yapmak için çalıştı. Tüm becerilerini sergileyen yarışmacıların yaptığı şeflerin beğenisine sundu. Şefler, farklı yarışmacıları seçerek tadım yaptı ve beğendiği tabakları diğer şeflere tavsiye etti. Böylece finale kalan altı isim ortaya çıktı.